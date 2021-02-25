Стоимость электромобиля Hyundai Ioniq 5 в Великобритании будет доходить до $68 тыс. (первые живые фотографии новинки)





Всего два дня назад южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новый серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5 с весьма неплохими характеристиками. После презентации у потенциальных покупателей остался всего один вопрос — стоимсть. Несмотря на то, что электромобиль появится в салонах дилеров уже в первой половине текущего 2021 года, цены новинки в Hyundai пока не озвучивают.

Благодаря внимательному посетителю британского сайта бренда удалось получить первый ориентир — £45,000 ($63,600). Впрочем, данная цена указана с учетом гранта государства в размере £3,000, так что полная цена составляет £48,000 ($67,850).

Отметим, что речь идет о специальной лимитированной 3000 экземплярами версии Hyundai Ioniq 5 Project 45, которая будет отличаться максимальным уровнем оснащения. Наверняка позже в продаже появятся базовые версии с более низким ценником, однако заданная планка указывает на то, что в любом случае новинка будет играть в ценовом сегменте выше среднего.

Шпионы также смогли снять несколько кадров с электромобилем Hyundai Ioniq 5 в реальных условиях, которые позволяют оценить, как именно новинка будет выглядеть на дорогах. Отметим, что продажи в Европе и Южной Корее стартуют к лету, а в США — к декабрю 2021 года.

Электрокроссовер Hyundai Ioniq 5 на основе фирменной платформы E-GMP будет доступен в двух версиях привода (задний/полный) и двух версиях батарей (58 кВтч и 72,6 кВтч). Максимальная полноприводная версия с батареей Long Range на 72,6 кВтч предоставляет 225 кВт суммарной мощности и 605 Нм крутящего момента от двух электродвигателей. Она набирает первые 100 км/ч всего за 5,2 секунды и разгоняется до 185 км/ч. Версия с задним приводом (мощность 160 кВт, момент 350 Нм, разгон до 100 км/ч за 7,4 сек) и такой же батареей обеспечеивает запас хода до 470-480 км по измерительному циклу WLTP.

Версия с батареей Standard Range на 58 кВтч имеет более скромные характеристики. Полноприводный вариант с двумя электродвигателями получил суммарную мощность 173 кВт, момент 605 Нм и разгон до «сотни» 6,1 сек, а заднеприводный — мощность 125 кВт, момент 350 Нм и разгон до «сотни» 8,5 сек. Интересно, что для батареи 58 кВтч производитель пока не озвучивает запас хода, но исходя из простейшей пропорции можно предположить, что он составит порядка 350 км.

Источник: InsideEV’s