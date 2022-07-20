Hyundai работает над бюджетным электромобилем для рынка Европы с ценником менее $20 тыс. (он заменит Hyundai i10)

Практически все крупные автопроизводители работают над проектами бюджетных электромобилей (Volkswagen, Cupra и Skoda даже успели показать эскизы), которые должны покорить рынок и вовлечь в процесс «электромобилизации» широкие круги потребителей. Как оказалось, не остался в стороне от этого тренда и корейский бренд Hyundai.

Маркетинговый директор подразделения Hyundai Motor Europe Андреас-Кристоф Хофман прямо заявил, что материнская компания работает не только над высокоуровневыми и дорогими «электричками» из семейства IONIQ. По его словам, инженеры компании уже работают над электромобилем дешевле $20 тыс., который заменит в продуктовой линейке компактный хэтчбек Hyundai i10.

В компании рассчитывают, что данная модель позволит бренду удержать рыночную долю во время активного перехода европейского автомбильного рынка на «зеленые» технологии. Речь идет о ситуации, когда европейцу понадобится новый автомобиль, а ДВС-модель он купить не захочет (или не сможет) из-за государственных ограничений или финансовой/налоговой нецелесообразности.

Напомним, что недавно корейцы представили серийный электромобиль Hyundai IONIQ 6 и показали «горячие» электрические концепты Hyundai RN22e и N Vision 74.

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Источник: Electrek