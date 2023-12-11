Hyundai и Kia представили автошины со «встроенными цепями для снега»

Hyundai и Kia представили новую технологию интегрированных в шины цепей противоскольжения, призванную увеличить безопасность вождения в зимних условиях.
Технология шин с интегрированными цепями противоскольжения использует модули из сплава с памятью формы, скрытые внутри колеса и шины. Эти модули будут выступать над поверхностью резины, чтобы действовать как «цепь противоскольжения», когда поступает электрический сигнал.
В отличие от традиционных цепей противоскольжения, которые сложно устанавливать и снимать, эта технология автоматически активирует и снимает цепи противоскольжения одним нажатием кнопки, помогая водителям безопасно ездить по снежным дорогам.
Каждая шина будет иметь по шесть канавок поперек, согласно шести спиц колеса. Внутри этих канавок проходят толстые снегозадерживающие провода, похожие на цепи, углубленные в протектор.
Они частично изготовлены с использованием сплавов с памятью формы, которые могут активироваться и расширяться, когда через них пропускают электрический ток. Итак, когда дорога начинает выглядеть неуверенной, или закон требует установить цепи против скольжения, достаточно просто нажать кнопку.
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Эта инновация, которая, надеемся, когда-нибудь появится на автомобилях Hyundai и Kia, отражает наше стремление превратить передовые технологии в реальные решения, которые принесут пользу клиентам.
– Джун Мо Пак, руководитель группы по разработке передовых шасси Hyundai.
Hyundai заявляет, что запатентовала технологию в Южной Корее и США и что Hyundai/Kia планирует «рассмотреть вопрос о массовом производстве шин после дальнейшего технологического развития, испытаний на долговечность и эксплуатационные характеристики, а также анализа нормативных документов», передает NewAtlas.
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