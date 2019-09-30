Игра Minecraft Earth с дополненной реальностью появится в раннем доступе в октябре





Minecraft Earth не задержится надолго в стадии закрытого бета-тестирования. В следующем (фактически, в этом, ведь октябрь — уже завтра) месяце горячо ожидаемый многими проект в дополненной реальности выйдет в ранний доступ, сначала игра станет доступна в ограниченном числе стран, а затем распространится на другие.

Time to get your phones charged and ready! Minecraft Earth is almost here, with early access rolling out to select countries all around the globe, starting this October! Visit https://t.co/rblTL72DVG to learn more! #MINECON pic.twitter.com/EyqitOqn73 — Minecraft Earth (@minecraftearth) September 28, 2019

На недавнем мероприятии MineСon рассказали и другие новые подробности о проекте. В частности, создатели пролили частичку света на редактор персонажей Minecraft Character Creator. Одна из главных его особенностей — созданный в редакторе персонаж можно будет использовать как в обычной Minecraft, так и в AR-версии Earth. Библиотека будет содержать более 100 разных причесок, глаз, носов, ртов, цветов кожи, бород, усов и многого другого. Кроме того, можно будет изменять конечности (руки и ноги) персонажей и даже эмоции. Подавляющее большинство из этого можно будет использовать доступно бесплатно, но предметы из специального набора, созданного командой Minecraft, придется покупать дополнительно.

Изначально Minecraft Character Creator выйдет на Windows 10, Android и Xbox, а затем распространится на iOS и Nintendo Switch.

Еще Mojang поведала о Minecraft Earth Adventures — специальных временных игровых событиях с привязкой к конкретному месту в игре. Они будут включать задания по поиску редких ресурсов, головоломки и сражения с недругами. Эти приключения можно будет проходить как в одиночку, так и вместе с друзьями.

Minecraft Earth — новая мобильная игра (iOS и Android) в дополненной реальности по мотивам популярного интерактивного конструктора Minecraft в стиле Pokémon Go. В ней можно гулять по улицам, добывать ресурсы и, главное, строить собственные здания — и все это в параллельной реальности. Анонс проекта состоялся в мае, а в июне на WWDC провели впечатляющую демонстрацию того, что можно будет делать в игре, после чего стартовало закрытое бета-тестирование. Дата полноценного запуска игры по-прежнему не раскрывается.

В Mojang уже готовятся к выпуску следующего проекта по миру Minecraft, планируя его анонс до конца 2019 года.

Источник: vg247