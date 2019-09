Игра Minecraft Earth с дополненной реальностью появится в раннем доступе в октябре

Minecraft Earth не задержится надолго в стадии закрытого бета-тестирования. В следующем (фактически, в этом, ведь октябрь — уже завтра) месяце горячо ожидаемый многими проект в дополненной реальности выйдет в ранний доступ, сначала игра станет доступна в ограниченном числе стран, а затем распространится на другие.

Time to get your phones charged and ready! Minecraft Earth is almost here, with early access rolling out to select countries all around the globe, starting this October! Visit https://t.co/rblTL72DVG to learn more! #MINECON pic.twitter.com/EyqitOqn73

— Minecraft Earth (@minecraftearth) September 28, 2019