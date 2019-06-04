Разработчики провели живую демонстрацию новой AR-игры Minecraft Earth со сцены WWDC [видео]





Во время одной из живых демонстраций новых приложений и сервисов в рамках WWDC 2019 на сцену вышли представители компаний Microsoft и Mojang, продемонстрировав свою последнюю разработку — Minecraft Earth.

Данный проект представляет собой знаменитую креативную «песочницу» в версии для дополненной реальности, в которой пользователь может наблюдать свои виртуальные постройки в реальном мире. Впрочем, нет лучшего способа понять особенности новинки, чем посмотреть демонстрацию:

Сначала разработчики построили «замок» в уменьшенном масштабе на столе, а затем перенесли его на всю сцену, увеличив до «реальных» размеров. Было показано, как в этом режиме выглядят животные и сражение с криперами. Интересно, что игроки могут наблюдать за виртуальными постройками друг друга и взаимодействовать, предупреждая об опасности и т.п. По крайней мере со стороны этот выглядит довольно увлекательно, особенно для современных детей, которые не привыкли выпускать смартфоны из рук.

Игра Minecraft Earth выйдет на платформах Android и iOS, бета-тестирование игры стартует уже летом текущего года, зарегистрироваться на него можно по следующей ссылке.

Источник: Polygon