Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 получил 6,92-дюймовый дисплей, два вентилятора, две батареи, два порта USB-C и цену от €800





Компания Lenovo официально анонсировала свой новый игровой смартфон под названием Legion Phone Duel 2. При этом новинка оказалась очень необычной и, можно сказать, страдающей гигантоманией.

Смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 получил OLED дисплей диагональю 6,92 дюйма с разрешением 2460×1080 точек. Используемая панель обладает частотой обновления 144 Гц и яркостью 800 нит (пиковая яркость 1300 нит). Частота опроса сенсора составляет 720 Гц. Фронтальная камера с разрешением 44 Мп расположена в выдвижном модуле. Так что в дисплее нет вырезов или отверстий. Фронтальная камера расположена таким образом, чтобы её было удобно использовать во время стримов. Она поддерживает функцию удаления фона.

В качестве аппаратной платформы выступает флагманская система-на-чипе Snapdragon 888. Смартфон может комплектоваться оперативной памятью LPDDR5 объёмом от 12 ГБ до 18 ГБ и встроенным хранилищем на базе памяти UFS3.1 ёмкостью 256 ГБ или 512 ГБ.

На задней панели Lenovo Legion Phone Duel 2 расположено утолщение, в котором разместились камеры и система охлаждения. Предыдущие утечки подтвердились – устройство действительно оснащено активной системой охлаждения. Но она содержит не один вентилятор, как сообщалось ранее, а сразу два. И для каждого из них предусмотрено собственное вентиляционное отверстие. При этом один вентилятор засасывает воздух внутрь корпуса, а второй – выталкивает нагретый воздух наружу. На максимальных оборотах вентиляторы издают шум 27 дБ. Lenovo заявляет, что раздельная конструкция защищает руки пользователя от тепла. Выступ на задней панели также приютил двойную камеру. Она включает 64-мегапикслеьный главный модуль и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 получил сразу два аккумулятора. Правда, их суммарная ёмкость выглядит не так уж впечатляюще на фоне других характеристик устройства – 5500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт, но соответствующее зарядное устройство предстоит покупать отдельно. Для подзарядки аккумуляторов доступно сразу два порта USB-C, их можно использовать одновременно. При одновременном использовании двух портов полностью зарядить две встроенные батареи можно всего за 30 минут. Новинка имеет размеры 176х78,5х9,9 мм и массу 259 г. Устройство предлагается в цветах Titanium White и Ultimate Black. В качестве операционной системы предлагается оболочка Lenovo ZUI 12.5 на базе Android 11.

Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 поступит в продажу в Китае уже в этом месяце, а в странах Европы – с 1 мая. Цена устройства составит €799 за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Версия с 16/512 ГБ памяти в комплекте с док-станцией оценивается в €999.

Источник: The Verge