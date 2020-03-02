«Ин Тайм» идет ко дну. Клиенты массово жалуются на проблемы с доставкой посылок, а другие участники рынка говорят о банкротстве

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Похоже, вскоре одним почтово-логистическим оператором в Украине станет меньше — компания «Ин Тайм» испытывает явные проблемы. В числе первых о проблемах «Ин Тайм» написало издание МС.today, также выходили сюжеты на ТВ.

С конца февраля 2020 года клиенты «Ин Тайм», которая в том числе занималась международной доставкой, массово жалуются, что не могут получить свои посылки, отправленные деньги и документы.

На официальной страничке компании в Facebook — десятки гневных комментариев о потерянных посылках. Немало таких историй есть и в Twitter.

Один из клиентов «Ин Тайм» рассказал AIN.UA, что еще 18 февраля отправлял посылку и получили ее 21-го, но отправленные 22 февраля наложенным платежом 19 000 грн получить не удалось.

«С 27 февраля поддержка нигде не отвечает, в отделении сказали, что ничего не работает, и чтобы приходил в понедельник. Сегодня (2 марта 2020 года — ред.) пошел в отделение: оно закрыто и табличка висит», — рассказал он.

Вчера, 1 марта 2020 года «Ин Тайм» официально обратилась к клиентам, предупредив об остановке магистральной логистики и закрытии части отделений.

В этом заявлении упоминается некая договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи, которые должны обеспечить выполнение обязательств перед клиентами. План отправок остатков грузов из городов обещают опубликовать уже сегодня.

На рынке доставки и электронной коммерции уже говорят о банкротстве компании. В частности, об этом написал сооснователь «Нова пошта» Владимир Поперешнюк в Facebook.

«ИнТайм» — банкрот. С одной стороны, проигрыш конкурента — твой выигрыш. Но это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, потому что страдает репутация всего рынка».

В то же время, как отмечает AIN, ссылаясь на данные госреестров, «Ин Тайм» пока не начала процедуру банкротства и налоговых долгов у нее тоже нет.

Более того, до 2019 года компания была прибыльной, согласно финансовым данным по YouControl (данные за 2019 год в системе еще недоступны). Ее выручка составляла 160-170 млн грн в год.

Источник: AIN