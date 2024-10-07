Indie Cup Ukraine’24: открылся прием заявок на третий фестиваль украинских независимых разработчиков

Команда GTP Media сообщила о начале приема заявок на Indie Cup Ukraine’24 — третий ежегодный онлайн-фестиваль украинских инди-игр в разработке.

Участие в фестивале Indie Cup является бесплатным, и все мероприятия будут проходить онлайн. Во время конкурсной программы участники фестиваля смогут представить свои игры экспертному жюри, в состав которого войдут разработчики, журналисты и стримеры со всего мира.

Indie Cup Ukraine’24 состоится в благотворительном формате. Во время фестиваля организаторы планируют собрать средства для поддержки ВСУ, привлекая как участников фестиваля, так и крупные украинские геймдев-компании.

Фестивали Indie Cup для украинских разработчиков являются частью инициативы Ukrainian Games, созданной командой GTP Media для поддержки игровой индустрии Украины. Участники Indie Cup Ukraine’24 автоматически получат приглашение на Ukrainian Games Festival 2025 в Steam, который также проходит в рамках Ukrainian Games.

В прошлом году в Indie Cup Ukraine приняли участие 73 игры. Победителями конкурсной программы в 2023 году стали Oberty, Hollow Home, Blessed Burden и Through the Nightmares.

Чего ждать во время Indie Cup Ukraine’24:

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Конкурсная программа . Участники фестиваля будут соревноваться за награды в нескольких номинациях для лучших разработчиков. Каждая игра будет оценена жюри фестиваля, которое определит победителей в разных категориях.

. Участники фестиваля будут соревноваться за награды в нескольких номинациях для лучших разработчиков. Каждая игра будет оценена жюри фестиваля, которое определит победителей в разных категориях. Экспертное жюри . Оценивание проектов проводит независимое жюри, в состав которого войдут представители крупных компаний, известные независимые разработчики, журналисты и стримеры из Украины и мира.

. Оценивание проектов проводит независимое жюри, в состав которого войдут представители крупных компаний, известные независимые разработчики, журналисты и стримеры из Украины и мира. Презентация игр в разработке . Все разработчики получат возможность презентовать свои игры на сайте фестиваля. С началом Indie Cup Ukraine’24 будет опубликован полный список проектов, которые прошли отбор для участия.

. Все разработчики получат возможность презентовать свои игры на сайте фестиваля. С началом Indie Cup Ukraine’24 будет опубликован полный список проектов, которые прошли отбор для участия. Фидбэк для лучших проектов . Игры, которые будут номинированы на награды Indie Cup Ukraine’24, получат письменный отзыв от членов жюри конкурсной программы.

. Игры, которые будут номинированы на награды Indie Cup Ukraine’24, получат письменный отзыв от членов жюри конкурсной программы. Приглашение на Ukrainian Games Festival 2025. Все участники Indie Cup Ukraine’24 автоматически получат возможность принять участие в крупнейшем фестивале украинских игр в Steam, который также является частью инициативы Ukrainian Games.

Заявки принимаются до 3 ноября. В течение октября организаторы объявят состав жюри Indie Cup Ukraine и полный перечень номинаций.