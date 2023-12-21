Oberty, Hollow Home, Blessed Burden – названы игры-победители Indie Cup Ukraine’23

Команда фестиваля Indie Cup и инициативы Ukrainian Games объявила победителей фестиваля украинских независимых разработчиков Indie Cup Ukraine’23.

Лучшей игрой фестиваля, по мнению жюри, стал минималистический пазл Oberty от соло-разработчика Дмитрия Дениса. Именно она одержала победу в категории Most Anticipated Game Award. Приключенческая игра Blessed Burden от студии Podoba Interactive получила награду Rising Star Award в качестве лучшей игры от небольшой команды без издателя. Сразу в двух номинациях фестиваля победила Hollow Home от команды Twigames – игра об украинском подростке, который пытается выжить в окруженном российскими войсками городе. Эта ролевая игра победила в категориях Most Promising Game и Critics Choice.

А в специальной номинации People’s Choice Award победил проект, который собрал больше всего средств для благотворительного сбора во время Indie Cup Ukraine’23. Победителем стал платформер Through the Nightmares от Sandman Team. Всего в рамках благотворительного фестиваля удалось собрать 437 тыс. грн, на которые уже приобрели снаряжение для защитников Украины.

Победители основного конкурса Indie Cup Ukraine’23, избранные жюри фестиваля:

Most Anticipated Game Award за лучшую игру фестиваля: Oberty (Dmytro Denys)

Most Promising Game Award за лучшую игру на ранних этапах разработки: Hollow Home (Twigames)

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Rising Star Award за лучшую дебютную игру от небольшой команды без издателя: Blessed Burden (Podoba Interactive)

Critics’ Choice Award, избранные представителями прессы и инфлюэнсерами: Hollow Home (Twigames)

Победитель специального конкурса Indie Cup Ukraine’23:

People’s Choice Award, благотворительная номинация для наиболее активного сообщества игры. Победила игра, которой удалось собрать больше средств на благотворительный сбор фестиваля — Through the Nightmares (Sandmanteam)

Всего в Indie Cup Ukraine’23 приняли участие 72 игры, из которых жюри конкурса отобрало 26 номинантов. Среди членов жюри — эксперты компаний CD Projekt RED, Creative Assembly, Remedy Entertainment, Red Beat и т.д., а также игровые журналисты, видеоблоггеры и разработчики-победители прошлых сезонов Indie Cup.