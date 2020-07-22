Иногда они возвращаются. Крошечный смартфон Unihertz Jelly 2 с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter





Компактные смартфоны сейчас, как известно, очень большая редкость, хотя многие до сих пор предпочитают компактность преимуществам большой диагонали — убедительным тому доказательством служит iPhone SE (2020) со своим диковинным (на фоне современных моделей с диагональю экрана 6+ дюйма) 4,7-дюймовым экраном. Команда Unihertz, получившая известность после выпуска крошечных смартфонов, представила нового малыша — Jelly 2. Это прямой наследник оригинального Jelly, выпущенного в 2017 году, и пятое поколение компактного смартфона компании.

Как и ранее, Unihertz запустила кампанию по сбору средств на площадке коллективного финансирования Kickstarter. Заявленная цель в $50 тыс. была собрана за первые минуты с момента запуска кампании — за 175 секунд, если быть точным. На момент публикации заметки разработчиков поддержали уже 2 832 человек, а сумма составляет $512 218, что превышает план более чем в 10 раз. И это по итогам первого дня, а до окончания кампании остается еще 29 дней.

Оригинальный Jelly в свое время порицали за слабую автономность, откровенно плохую виртуальную клавиатуру, которой невозможно пользоваться, и переизбыток функциональности, что мешало нормально пользоваться устройством. Разработчики провели работу над ошибками: новая модель Jelly 2 получила более крупный экран диагональю 3 дюйма и разрешением 480×384 пикселей — это на 20% больше, чем у оригинального Jelly с его 2,45 дюймами — и аккумулятор емкостью 2000 мА·ч (увы, несъемный) против 950 мА·ч у оригинальной модели. Да, на фоне современных лопат больших смартфонов с батареями на 6000 мА·ч показатель не впечатляет, но с учетом маленькой диагонали экрана и другой начинки, автономность Jelly 2 должна быть достаточно высокой.

К слову, о характеристиках, они у Jelly 2 вполне приемлемые. Аппаратным базисом малыша служит 12-нм SoC MediaTek Helio P60, возможностей которой (вот) для столь компактного устройства более чем достаточно. Объем оперативной памяти составляет целых 6 ГБ, а флэш-памяти — 128 ГБ. Кроме того, есть возможность расширить последнюю картами microSD (привет, OnePlus Nord). Кроме того, малыш оснащен камерами разрешением 8 и 16 Мп, работает с двумя картами SIM, имеет разъемы 3,5 мм и USB-C, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS и даже модуль NFC. Размеры составляют 95х49,4х16,5 мм при массе 110 г.

Если говорить о дизайне нового Jelly 2, налицо преемственность с архаичными толстыми рамками. С другой стороны, еще вопрос, насколько уместным здесь был бы современный условно безрамочный дизайн.

Unihertz называет Jelly 2 самым компактным смартфоном с 4G и Android 10. Но, похоже, это вообще самый маленький современный смартфон.

В начале кампании минимальный взнос, позволяющий рассчитывать на получение Jelly 2, был равен $129, но эти лоты уже закончились, как и лоты по $139 и $149. Сейчас минимальный взнос, позволяющий рассчитывать на получение одного смартфона, равен $159 и это на 20% ниже обычной розничной цены в $199. Отгрузка заказов участникам кампании должна начаться в декабре этого года.

Источник: Kickstarter