OnePlus Nord представлен: 90-герцевый экран 6,44″, Snapdragon 765G и шесть камер при цене €400





Бренд OnePlus положил конец бесконечной череде утечек и тизеров о смартфоне OnePlus Nord — только что, как и было запланировано, в рамках онлайн- презентации с использованием дополненной реальности состоялся его анонс. Практически все об этой модели мы узнали задолго до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

OnePlus Nord выступает более доступной альтернативой флагманским моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цены на которые начинаются от $699 и $899 соответственно. Но прежде чем перейти к недостающим деталям о цене и сроках начала продаж новинки, давайте суммируем данные о характеристиках.

Характеристики OnePlus Nord:

6,44-дюймовый экран Fluid AMOLED с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением Full HD+. Экран занимает 86,7% площади лицевой панели и прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5, которым также оформлена тыльная панель.

7-нм SoC Snapdragon 765G (8-ядерный CPU (1×2,4 ГГц Kryo 475 Prime + 1×2,2 ГГц Kryo 475 Gold + 6×1,8 ГГц Kryo 475 Silver), Adreno 620 (625 МГц) и модем 5G (pагрузка: до 3,7 ГБит/с; Отдача: до 1,6 Гбит/с)).

8 или 12 ГБ ОЗУ.

128 или 256 ГБ флэш-памяти (UFS 2.1), возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено.

Четверная основная камера (главный 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией + ширик на 8 Мп с 119° и F/2,25 + макро 2 Мп F/2,4 + сенсор оценки глубины на 5 Мп) + двойная селфи-камера (32-Мп Sony IMX616 + ширик на 8 Мп 105°), врезанная в левый верхний угол экрана.

Аккумулятор емкостью 4115 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки Warp Charge 30T мощностью до 30 Вт.

ОС Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.5.

Есть разъем USB-C (USB 2.0 Gen 1), двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC.

Два варианта цветового оформления: Blue Marble и Gray Onyx.

Официально OnePlus Nord не имеет ни военного сертификата ударопрочности MIL-STD-810G, ни сертификата пыле- и влагоустойчивости IP. Однако производитель упомянул, что команда из 300 инженеров подвергла его строгим испытаниям на прочность, включая дроп-тесты и воздействие искусственным потом. Накануне глава OnePlus заверял, что OnePlus Nord имеет определенную защиту и может пережить кратковременное погружение в воду (на глубину до 30 см продолжительностью до 30 секунд). Здесь важно говорить, что никаких официальных гарантий на этот случай производитель не дает.

В Индии и Европе продажи OnePlus Nord стартуют 4 августа. Базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценивается в 399 евро, а версия 12/256 ГБ обойдется в 499 евро. Украина в списке стран доступности OnePlus Nord не заявлена, так что у нас этот смартфон официально продаваться не будет.

Источник: OnePlus