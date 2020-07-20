На iPhone SE (2020) в прошлом квартале пришлась пятая часть продаж всех iPhone в США, еще 65% продаж обеспечила троица iPhone 11

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Специалисты CIRP оценили распределение долей между моделями смартфонов iPhone в общем объеме продаж по итогам второго квартала текущего года. Согласно их подсчетам, немалая часть продаж пришлась на модель iPhone SE (2020), что и неудивительно. Если быть точным, эту модель покупал каждый пятый (19% продаж), при том, что устройство поступило в продажу только в конце апреля.

По данным CIRP, 73% покупателей новых iPhone SE ранее были владельцами других моделей iPhone старше трех лет и только 9% пришли из лагеря Android. Во многом это обусловлено тем, что одновременно с выпуском iPhone SE компания Apple прекратила продажи iPhone 8/8 Plus, не оставив больше никаких других более доступных iPhone.

Полную картину о распределении продаж между всеми моделями iPhone на рынке Северной Америке, где позиции Apple наиболее максимально сильны, дает диаграмма, подготовленная специалистами CIRP.

Бесспорным лидером по-прежнему остается iPhone 11 с долей 33%. Представители флагманской тройки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — суммарно обеспечили 65% продаж. Оставшиеся 16% поровну разделили между собой iPhone 8/8 Plus и iPhone Xr. Что показательно, в аналогичном периоде 2019 года iPhone 8 и iPhone 8 Plus заняли суммарно 21% от продаж всех iPhone, а модель iPhone Xr была абсолютным рекордсменом с долей почти 50%.

По слухам, в сентябре Apple представит четыре новых iPhone 12: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: CIRP