Социальная сеть Instagram вносит изменения в работу своего сервиса IGTV. Во-первых, теперь соответствующее предложение по размещению видео будет называться Instagram TV. А во-вторых, соцсеть меняет подход к размещению видео на платформе. Если раньше размещать ролики длительностью более 1 минуты можно было лишь в разделе IGTV, то теперь прямо в основной ленте Instagram можно размещать видео длительностью до 60 минут. Соответственно, для просмотра таких видео не потребуется покидать основное приложение.

Как заявил представитель Instagram, приложение IGTV, которое теперь называется Instagram TV, останется «местом, куда люди будут заходить с намерением посмотреть видео». Лента видео и видео IGTV будут объединены в Instagram TV. Теперь в приложении будет единая вкладка на страницах профиля. Короткие видео Reels будут доступны отдельно.

Сервис IGTV был запущен в июне 2018 года, и, по сути, должен был стать мобильным эквивалентом YouTube. Предполагалось, что в этом сервисе пользователи будут искать и смотреть более длинные видео. Но пользователи не особо оценили новый формат длинных видео. А всего через два месяца в США было запущено приложение TikTok. После этого в Instagram пытались конкурировать с TikTok, запустив в августе 2020 года формат коротких видео Reels. Однако его недостатком считается отсутствие удобного способа монетизации для авторов контента, что есть в YouTube и TikTok.

Источник: The Verge