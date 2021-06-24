Instagram тестирует размещение рекомендуемых публикаций непосредственно в ленте
Соцсеть Instagram заявляет о тёплом приёме её функции «рекомендуемые публикации» со стороны пользователей. И теперь на платформе планируется запустить новый тест, который предлагает ещё более глубокую интеграцию этой функции.
На этот раз рекомендуемые публикации будут распределять прямо в ленте. Иногда они будут появляться перед фотографиями и видео профилей, на которые пользователь оформил подписку. Ранее функция рекомендаций отображала рекомендуемый контент только после того, как были просмотрены все новые публикации в ленте.
Компания также тестирует новые элементы управления, которые позволят пользователям добавлять определённые темы в качестве интереса для рекомендуемых им публикаций. Дополнительно тестируется возможность замораживать рекомендации на 30 дней, чтобы полностью скрыть их из ленты.
Новое тестирование предназначено для «небольшого количества» пользователей.
Источник: The Verge