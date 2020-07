Intel отчиталась о рекордной квартальной выручке серверного подразделения ($7,1 млрд), но акции компании упали почти на 17% на фоне проблем с освоением 7-нм техпроцесса

Все самое интересное из отчета Intel мы уже рассказали в предыдущей новости, а в этой же, как и обещали, посмотрим на ключевые финансовые показатели. Забегая вперед, в финансовом плане у Intel по-прежнему все хорошо.

За трехмесячный период с апреля по июнь выручка составила $19,7 млрд — это на 20% больше, чем в аналогичном периоде год назад. В квартальном же выражении выручка практически не изменилась — рост всего на 0,5%.

Валовая маржа сократилась на целых 6,5 процентных пункта, до 53,3%. По сравнению с первым кварталом 2020 года падение еще заметнее — $7,3. Операционная прибыль в годовом выражении увеличилась на 24%, составив $5,7 млрд, а вот в квартально сократилась на 19%. То же самое произошло с чистой прибылью ($5,1 млрд): в годовом выражении рост на 22%, а в квартальном — падение на 10,5%. В то же время расходы на НИОКР компания урезала на 5% — с $5,1 до $4,8 млрд.

Изучив отчет подробнее, можно убедиться, что подразделение Client Computing Group (CCG), отвечающее за производство платформ для ПК и мобильных устройств, по-прежнему является наиболее доходным. За год это подразделение нарастило выручку на 7%, до $9,5 млрд. Выручка второго по важности направления — серверного Data Center Group — увеличилась на 43%, до рекордных $7,1 млрд. Но самый большой рост показало подразделение Non-Volatile Memory Solutions Group, которое специализируется на энергонезависимой памяти, — $1,7 млрд (+76%),

Подразделение Internet of Things Group принесло $816 млн (спад на 32%), Mobileye — $146 млн (-27%), а Programmable Solutions Group — $501 млн (+2%).

Year-to-date, generated $17.3 billion cash from operations and $10.6 billion of free cash flow and paid dividends of $2.8 billion.

Из примерно $6,9 млрд. долларов денежных средств, полученных компанией за квартал, $1,4 млрд было направлено на выплату дивидендов, а еще $2,3 млрд. долларов — на выкуп 51 млн акций.

С начала года компания получила от деятельности $17,3 млрд денежных средств, а свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, составил $10,6 млрд. Из этой суммы акционерам было возвращено $2,8 млрд в форме выплаты дивидендов.

Прогноз выручки по итогам всего 2020 года — $75 млрд.

Ресурс AnandTech приводит наглядный графиком того, какими темпами Intel переходила на новые техпроцессы, а также еще один с динамикой изменения основных финпоказателей с 2001 года.

На фоне новостей о задержке с внедрением 7-нанометрового техпроцесса акции Intel обвалились на 15,08% — до $51,29 за одну ценную бумагу.

Источник: Intel и AnandTech