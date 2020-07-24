Официально: Alder Lake-S — первые 10-нм десктопные процессоры Intel (выйдут во второй половине 2021 года); переход на 7-нм откладывается и заводы конкурентов теперь — вариант





Intel сегодня отчиталась о финансовых результатах второго квартала 2020 финансового года. Сам отчет разберем в другой новости, первым делом хотелось бы выделить более важные анонсы будущих продуктов.

Во-первых, Alder Lake-S станут первыми 10-нанометровыми CPU для настольных ПК. Теперь официально — Intel впервые упомянула архитектуру Alder Lake в официальных документах, предназначенных для широкой публики.

Во-вторых, Intel отложила выпуск первых 7-нанометровых продуктов на полгода — первые потребительские CPU теперь ожидаются в конце 2022 года, а то и в начале 2023 года.

Alder Lake

По предыдущим утечкам мы уже знаем, что массовые настольные процессоры Alder Lake-S будут иметь гетерогенную структуру, сочетая высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove и энергоэффективные ядра Gracemont — как известно, схожий подход Intel использовала в нынешних мобильных чипах Lakefield. Слухи приписывают Alder Lake-S до восьми ядер с архитектурой Golden Cove и до восьми энергоэффективных ядер Gracemont. Также для Alder Lake-S упоминается поддержка памяти DDR5 и, разумеется, новый сокет LGA1700. По неофициальным данным, материнских плат LGA1700 хватит минимум на три поколения CPU, но, как всегда, это не точно.

Релиз Alder Lake-S вместе с платформой LGA1700 состоится во второй половине 2021 года и, вероятнее всего, эти CPU дебютируют в рамках серии Intel Core 12-го поколения. Перед Alder Lake-S нас ожидает семейство чипов Rocket Lake-S для платформы LGA1200, которые должны стать первым существенным обновлением массовой платформы Intel за последние несколько лет (новая архитектура CPU, iGPU Gen12 (Xe) и поддержка PCIe 4.0).

На смену Alder Lake-S придут чипы Meteor Lake-S, которые и должны стать первыми 7-нм потребительскими чипами Intel.

7 нм и выпуск собственной продукции на производственных мощностях конкурентов

После недавнего возврата к старой «маятниковой» стратегии «тик-так» (двухлетний цикл разработки новых процессоров с последовательным чередованием перехода на новую микроархитектуру и освоением очередного шага технологических норм) Intel первоначально рассчитывала освоить техпроцесс 7 нм в 2021 году. Но с освоением следующего шага технологических норм возникли трудности с наращиванием процента выхода годной продукции и сейчас Intel отстает от графика примерно на год. И, как следствие, — Intel вынуждена обновить расписание и сдвинуть выпуск основной массы 7-нм продуктов на шесть месяцев. Как уже было сказано выше, первые потребительские CPU теперь ожидаются в конце 2022 года, а то и в начале 2023 года. В то же время первые 7-нм серверные процессоры не выйдет раньше первой половины 2023 года.

При этом в Intel твердо убеждены, что эти трудности не представляют какой-либо угрозы бизнесу компании. Генеральный директор Intel Боб Свон на отчете с инвесторами заявил, что каких фундаментальных препятствий с освоением 7-нм технологии нет. Характеризуя проблему как «дефектный режим», который мешал повысить процент выхода годной продукции, он заверил, что инженеры Intel хорошо изучили первопричину и сейчас активно работают над ее устранением. В Intel по-прежнему возлагают большие надежды на 7-нм техпроцесс, который должен стать краеугольным камнем технологий компании в 2023 году, когда начнется массовая поставка соответствующей продукции. Вернуть технологическое лидерство, как мы помним, Intel рассчитывает только на технологическом шаге 5 нм, который изначально планировалось освоить в 2024 году. Разумеется, эти сроки больше тоже не актуальны и можно смело добавлять минимум полгода.

Единственным 7-нм продуктом Intel, который по-прежнему должен выйти вовремя, остаются GPU Ponte Vecchio с графической архитектурой Xe. Профессиональные ускорители на них послужат основной нового суперкомпьютера Aurora класса Exascale стоимостью $500 млн. И с этим связано еще одно важное объявление. Реагируя на нынешние трудности с освоением 7-нм техпроцесса, Intel собирается действовать «прагматично» в вопросе размещения заказов на выпуск собственной продукции.

Intel больше не будет полагаться исключительно на собственные заводы, а будет также принимать во внимание возможности (и стоимость) выпуска продукции на мощностях конкурирующих контрактных производителей. И тут сразу вспоминаются многочисленные слухи о потенциальном сотрудничестве Intel с Samsung и TSMC (1, 2 и 3). Пока никаких конкретных заявлений Intel не делала, но посыл совершенно очевиден: если потребуется разместить заказы у конкурентов, чтобы вовремя выпустить тот или другой важный продукт, они это сделают.

Чего ожидать от Intel в 2020 году На 2 сентября Intel наметила большую презентацию, где ожидаются мобильные CPU Intel 11-го поколения (Tiger Lake) — вот здесь все, что о них известно. Еще до конца текущего года Intel планирует выпустить серверную платформу Whitley, также известную как LGA4189, с 10-нм процессорами Intel Ice Lake-SP.

Источник: Intel, Videocardz и Anandtech