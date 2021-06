«Интернет сломался». Сбой в работе CDN-провайдера Fastly нарушил работу Reddit, Twitter, Twitch, Amazon, PayPal и множества других сайтов

8 июня около 13:00 по Киеву пользователи по всему миру начали массово жаловаться на проблемы в работе множества крупных сайтов и интернет-сервисов. Неполадки наблюдаются у всех и повсюду, что подтверждается отчетами Downdetector и Outage.Report.

На момент написания новости (13:43) полностью недоступны или работают с перебоями Reddit, GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow, Amazon, PayPal, Google и множество других сервисов. Сбой затронул также сайты крупнейших мировых СМИ, включая The Guardian, The New York Times, BBC, Financial Times. Многие выдают ошибку 503 (сервер, где базируется ресурс, не способен обработать запрос к базе данных).

Причина масштабного цифрового мора — сбой в работе популярного CDN-провайдера Fastly. В компании уже в курсе проблемы и работают над ее устранением. Что именно привело к неполадкам в работе облачной платформы оптимизации трафика и контента Fastly, пока не сообщается. Но не исключено, что, как это нередко происходит, кто-то опять повредил кабель.

В редакции техносайта The Verge иронично отметили, что из-за «падения интернета» новости о падении интернета приходится писать в Google Docs.