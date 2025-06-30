Новости Кино 30.06.2025 в 13:00 comment views icon

Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007

Никакого Аарона Тейлора-Джонсона или Генри Кавилла издание Variety обнародовало трио кандидатов на роль нового Джеймса Бонда и, учитывая выбор, Amazon на этот раз настроена привлечь молодую аудиторию к просмотру.

В прошлом году продюсеры говорили, что на роль агента 007 ищут мужчину 30+ и, возможно, темнокожего, но с тех пор франшиза перешла под творческий контроль Amazon, которая, похоже, имеет иное видение. Так, среди трио кандидатов появились звезда «Человека-паука» Том Холланд, Джейкоб Элорди из «Эйфории» и Харрис Дикинсон, сыгравший в «Хорошей плохой девочке».

Всем троим меньше 30, Холланд и Дикинсон — британцы, а Элорди родился в Австралии (впрочем вряд ли для Amazon это станет решающим фактором; вспомните Джорджа Лезенби в фильме «На секретной службе Ее Величества»). Аарон Тейлор-Джонсон (35 лет), Генри Кавилл (42 года) и Идрис Эльба (52 года), которых фанаты активно продвигали на роль, пока остались «за бортом».

На прошлой неделе стало известно, что новый фильм срежиссирует Дени Вильнев («Дюна»), который опередил квартет претендентов в составе Эдварда Бергера, Эдгара Райта, Пола Кинга и Джонатана Нолана. Сам Вильнев ранее отмечал, что работа над Бондом — его давняя мечта.

«Некоторые из моих самых первых воспоминаний о кино связаны с агентом 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, еще со времен «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда. Для меня это священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно захватывающее приключение для меня и огромная честь», — сказал Вильнев в заявлении.

Между тем инсайдеры пишут, что обязательства Вильнева включают работу только над одним фильмом, к тому же режиссер не получит права на редактуру «финальной версии» — по этой причине от работы над проектом когда-то отказался Кристофер Нолан. Его брат Джонатан Нолан тем временем рассматривался еще и как ключевой сценарист, хотя инсайдеры говорят, что он пока не доступен для проекта. Сейчас студия в поисках автора, который напишет сценарий на основе концепции Вильнева, пока режиссер будет завершать постпродакшн «Дюны: Мессии».

Другие источники отмечают, что окончательный выбор актера планируют осуществить как раз после завершения сценария. Ожидается, что новый фильм о Бонде, учитывая масштабы, выйдет только в 2028 году.

Напомним, что последний и 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде, «007: Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли и при режиссуре Кэри Фукунаги, вышел в прокат в 2021 году и заработал $775 млн. Крейга уже в ближайшее время можно будет увидеть в роли детектива Бенуа Блана в триквеле детектива «Достать ножи».

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