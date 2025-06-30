Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007

Никакого Аарона Тейлора-Джонсона или Генри Кавилла — издание Variety обнародовало трио кандидатов на роль нового Джеймса Бонда и, учитывая выбор, Amazon на этот раз настроена привлечь молодую аудиторию к просмотру.

В прошлом году продюсеры говорили, что на роль агента 007 ищут мужчину 30+ и, возможно, темнокожего, но с тех пор франшиза перешла под творческий контроль Amazon, которая, похоже, имеет иное видение. Так, среди трио кандидатов появились звезда «Человека-паука» Том Холланд, Джейкоб Элорди из «Эйфории» и Харрис Дикинсон, сыгравший в «Хорошей плохой девочке».

Amazon and producers are interested in casting an actor under the age of 30 for James Bond, with Jacob Elordi, Tom Holland and Harris Dickinson “at the top of the list.” The film is eyeing a 2028 release date. (https://t.co/JyLoMB95gR) pic.twitter.com/akywCkaHYT — Film Updates (@FilmUpdates) June 27, 2025

Всем троим меньше 30, Холланд и Дикинсон — британцы, а Элорди родился в Австралии (впрочем вряд ли для Amazon это станет решающим фактором; вспомните Джорджа Лезенби в фильме «На секретной службе Ее Величества»). Аарон Тейлор-Джонсон (35 лет), Генри Кавилл (42 года) и Идрис Эльба (52 года), которых фанаты активно продвигали на роль, пока остались «за бортом».

На прошлой неделе стало известно, что новый фильм срежиссирует Дени Вильнев («Дюна»), который опередил квартет претендентов в составе Эдварда Бергера, Эдгара Райта, Пола Кинга и Джонатана Нолана. Сам Вильнев ранее отмечал, что работа над Бондом — его давняя мечта.

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«Некоторые из моих самых первых воспоминаний о кино связаны с агентом 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, еще со времен «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда. Для меня это священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно захватывающее приключение для меня и огромная честь», — сказал Вильнев в заявлении.

Между тем инсайдеры пишут, что обязательства Вильнева включают работу только над одним фильмом, к тому же режиссер не получит права на редактуру «финальной версии» — по этой причине от работы над проектом когда-то отказался Кристофер Нолан. Его брат Джонатан Нолан тем временем рассматривался еще и как ключевой сценарист, хотя инсайдеры говорят, что он пока не доступен для проекта. Сейчас студия в поисках автора, который напишет сценарий на основе концепции Вильнева, пока режиссер будет завершать постпродакшн «Дюны: Мессии».

Другие источники отмечают, что окончательный выбор актера планируют осуществить как раз после завершения сценария. Ожидается, что новый фильм о Бонде, учитывая масштабы, выйдет только в 2028 году.

Напомним, что последний и 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде, «007: Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли и при режиссуре Кэри Фукунаги, вышел в прокат в 2021 году и заработал $775 млн. Крейга уже в ближайшее время можно будет увидеть в роли детектива Бенуа Блана в триквеле детектива «Достать ножи».