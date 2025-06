Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007

Никакого Аарона Тейлора-Джонсона или Генри Кавилла — издание Variety обнародовало трио кандидатов на роль нового Джеймса Бонда и, учитывая выбор, Amazon на этот раз настроена привлечь молодую аудиторию к просмотру.

В прошлом году продюсеры говорили, что на роль агента 007 ищут мужчину 30+ и, возможно, темнокожего, но с тех пор франшиза перешла под творческий контроль Amazon, которая, похоже, имеет иное видение. Так, среди трио кандидатов появились звезда «Человека-паука» Том Холланд, Джейкоб Элорди из «Эйфории» и Харрис Дикинсон, сыгравший в «Хорошей плохой девочке».

Amazon and producers are interested in casting an actor under the age of 30 for James Bond, with Jacob Elordi, Tom Holland and Harris Dickinson “at the top of the list.”

The film is eyeing a 2028 release date.

— Film Updates (@FilmUpdates) June 27, 2025