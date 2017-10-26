Инженер Google утверждает, что камера iPhone может следить за пользователем без его ведома

Инженер компании Google Феликс Краузе описал проблему с настройками приватности в операционной системе iOS, которая позволяет приложениям на iPhone вести скрытую съёмку после получения разрешения на доступ к камере.

Краузе отмечает, что предоставление разрешения на использование камеры позволяет приложению получать доступ к камерам на лицевой и задней панелях, фотографировать и записывать видео происходящего в любое время, когда приложение актуализировано, немедленно загружать этот контент и запускать обнаружение лица в реальном времени для распознавания мимики. Все эти действия могут осуществляться без каких-либо уведомлений (визуальных или звуковых) со стороны смартфона. Краузе продемонстрировал выявленные особенности работы системы разрешений iOS в видео на YouTube.

Воспользоваться этой особенностью может любой разработчик приложений. Один раз получив доступ к камере, приложение сможет в дальнейшем использоваться для слежки за пользователем, передавать изображения лица пользователя и окружающей обстановки, получать доступ к существующим снимкам.

По словам Краузе, существует не так уж много способов решения данной проблемы. И на звать их удобными нельзя. Например, можно воспользоваться специальными чехлами, блокирующими камеры. Или же можно отменить доступ к камере для всех приложений. Также Краузе связался с Apple, уведомил её о данной проблеме и высказал несколько рекомендаций по её устранению. В частности, он предлагает предоставлять временный доступ к камере или же уведомлять пользователя о работе камеры.

Источник: thenextweb