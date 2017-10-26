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Инженер Google утверждает, что камера iPhone может следить за пользователем без его ведома
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Инженер Google утверждает, что камера iPhone может следить за пользователем без его ведома

Инженер Google утверждает, что камера iPhone может следить за пользователем без его ведома

Инженер компании Google Феликс Краузе описал проблему с настройками приватности в операционной системе iOS, которая позволяет приложениям на iPhone вести скрытую съёмку после получения разрешения на доступ к камере.

Краузе отмечает, что предоставление разрешения на использование камеры позволяет приложению получать доступ к камерам на лицевой и задней панелях, фотографировать и записывать видео происходящего в любое время, когда приложение актуализировано, немедленно загружать этот контент и запускать обнаружение лица в реальном времени для распознавания мимики. Все эти действия могут осуществляться без каких-либо уведомлений (визуальных или звуковых) со стороны смартфона. Краузе продемонстрировал выявленные особенности работы системы разрешений iOS в видео на YouTube.

Воспользоваться этой особенностью может любой разработчик приложений. Один раз получив доступ к камере, приложение сможет в дальнейшем использоваться для слежки за пользователем, передавать изображения лица пользователя и окружающей обстановки, получать доступ к существующим снимкам.

По словам Краузе, существует не так уж много способов решения данной проблемы. И на звать их удобными нельзя. Например, можно воспользоваться специальными чехлами, блокирующими камеры. Или же можно отменить доступ к камере для всех приложений. Также Краузе связался с Apple, уведомил её о данной проблеме и высказал несколько рекомендаций по её устранению. В частности, он предлагает предоставлять временный доступ к камере или же уведомлять пользователя о работе камеры.

Источник: thenextweb

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