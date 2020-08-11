iQOO и BMW M Motorsport стали партнёрами, можно ожидать появления специальной версии смартфона iQOO 5 BMW Special Edition

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Бренд iQOO, принадлежащий компании Vivo, объявил о сотрудничестве с BMW M Motorsport в рамках сезона 2020 Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Таким образом, можно ожидать, что 17 августа одновременно с обычной моделью компания также представит и специальную версию смартфона iQOO 5 BMW Special Edition.

Как ожидается, грядущий iQOO 5 станет первым смартфоном компании, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 ВТ. Благодаря этому зарядить встроенную полностью разряженную батарею ёмкостью 4000 мАч до 100% можно будет всего за 15 минут.

К сожалению, более подробные технические характеристики смартфона iQOO 5 и версии iQOO 5 BMW Special Edition пока не разглашаются. Известно лишь, что смартфон оснащён AMOLED дисплеем с охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц. Также говорится об использовании процессора Snapdragon 865 и оперативной памяти стандарта LPDDR5. Скорее всего, перед официальной презентацией будут утечки, которые раскроют недостающие характеристики новинки.

Источник: gsmarena