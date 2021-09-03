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Испанский автопроизводитель Seat и его суббренд Cupra, входящие в состав концерна Volkswagen AG, представили яркий концепт городского электромобиля Cupra UrbanRebel.

Несмотря на откровенно провокационную внешность эта модель станет основой для будущей компактной и недорогой электрической модели (условный VW ID.2), которую выпустят на рынок уже в 2025 году. Собственную версию такой модели получат все массовые бренды, входящие в состав VAG (Seat, Skoda, Volkswagen) и в Seat уже настроились производить 500 тыс. таких электромобилей в год на фабрике в Мартореле (Испания).

Концепт Cupra UrbanRebel построен на укороченной версии фирменной платформы VW MEB, его габариты составляют 4080 в длину, 1795 в ширину и 1444 в высоту. Электрическая двигательная установка выдает 250 кВт / 340 л.с. в постоянном режиме и 320 кВт / 435 л.с. в пиковом режиме. Этого достаточно для того, чтобы набрать первые 100 км/ч всего за 3,2 секунды.

Максимальная скорость концепта не озвучивается, как и емкость батареи, а также запас хода. Данные параметры будут определяться ближе к 2025 году текущим уровнем развития аккумуляторных технологий и заданным уровнем стоимости серийной модели.

Отметим, что в дизайне Cupra UrbanRebel используется целый ряд ярких и интересных решений, включая огромный спойлер, многочисленные аэродинамические элементы, многоцветную окрасу и прочее. Впрочем, в дизайне легко угадываются черты уже существующих моделей Cupra Tavascan и Cupra Formentor, а если убрать из концепта заднее крыло и дополнительные панели, а также использовать одноцветную окраску, то легко представить обычный серийный электрохетчбек.

Источник: Cupra