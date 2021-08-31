Тест-драйв CUPRA Formentor VZ: Road of resistance!





Вдруг, но автомобиль CUPRA Formentor VZ стал одной из самых обсуждаемых новинок 2021 года в Украине! Да за какие заслуги? Новинка от нишевого испанского бренда, который появился в результате SEAT-селекции под чутким присмотром «педантичных немцев», старавшихся привить автомобилю вкус «итальянской страсти». Интересно, оригинально, смело – получился даже не KISS, а сплошной безграничный BABYMETAL на полной мощности!

Позиционирование CUPRA Formentor VZ

Позиционирование CUPRA Formentor вообще и версии VZ в частности оказывается сложным. Во-первых, если кроссовер являет собой промежуточное звено между легковым автомобилем и внедорожником, то новинка CUPRA Formentor – это промежуточное звено между легковым автомобилем и кроссовером. Все очень похоже на приподнятый 5-дверный хэтчбек или присаженный кроссовер. А если добавить динамичный облик с заваленными стойками крыши, больше колесные диски, аэродинамический обвес, то и вовсе получаем «5-дверный кроссовер-купе». Во-вторых, автомобиль CUPRA Formentor стал флагманом и первым полностью оригинальным автомобилем для бренда CUPRA, который отделяется от SEAT. Но по дизайну фар, решетки радиатора, да в убранстве салона отчетливо прослеживается SEAT. Напоминает историю бренда DS и его отделение от Citroen – изначально с похожими моделями, но затем с полностью оригинальными. В-третьих, бренд CUPRA позиционируется как динамичный и спортивный: название CUPRA является сокращением от CUP RA-cing. А посему в линейке CUPRA Formentor существуют заряженные версии VZ (от слова Veloz, что в переводе с испанского языка означает «быстрый»). Причем кроссовер CUPRA Formentor VZ бывает разным: в виде 245-сильного подзаряжаемого гибрида, 310-сильного бензинового автомобиля (как тестовый экземпляр), либо даже экстремальной версии VZ5 с уникальным 5-цилиндровым двигателем. Словом, даже сам по себе кроссовер CUPRA Formentor – это «вещь в себе», а в мощных версиях VZ – так и подавно.

Серийный автомобиль CUPRA Formentor дебютировал в начале 2020 года и максимально похож на предшествующий ему концепт-кар. Гамма модели CUPRA Formentor довольно широкая: обычные версии с бензиновыми и дизельными моторами мощностью 150 л.с., а также «заряженные» версии с приставкой индекса VZ. Именно такой автомобиль CUPRA Formentor VZ с 310-сильным мотором и стал героем статьи.

Как едет автомобиль CUPRA Formentor VZ?

Что ж, в названии нет лукавства – новинка CUPRA Formentor VZ и правда «везе». Да еще как: спорт-режим включил, тормоз зажал, газу поддал – и с Launch Control под сопровождение шикарного низкочастотного утробного звучания буквально выстреливаешь вперед!

Старт с ощутимым приседанием на задние колеса, да вжиманием в спинку сидений, но почти без пробуксовок и драматических ударов: кроссовер CUPRA Formentor VZ четко делает свое дело. Динамика и разгоны радуют не только при старте с места, но также на ходу. При скоростях «далеко за сотню» стоит лишь придавить акселератор – и автомобиль ракетой устремляется вперед, явно намекая на огромные запасы мощности. В спортивном или Cupra-режиме нет ни малейших задержек на нажатие педали акселератора, зато есть отличная тяга в диапазоне от 3,5-4 тыс. оборотов. А еще есть шикарный звук: в Sport-режиме он становится более резким и напоминает гоночный высоко-оборотистый мотоцикл (или Lancer Evo 8-9 поколения с потюнеными выхлопами), а в Cupra-режиме добавляется еще и низкочастотный рык, который вас сопровождает даже на низких оборотах. Хочется мчаться, хочется гонять!

Только осторожнее на поворотах. Кроссовер CUPRA Formentor VZ хорош при разгоне на прямой, торможение также не вызывает нареканий, да и в поворот заходит лихо: одно движение острым рулем – и автомобиль уже пишет дугу. Минимум упорства, небольшие крены. Но также немного сцепления в поперечном направлении. На знакомой развязке автомобиль CUPRA Formentor VZ срывается в скольжение на скорости, сравнимой с обычным Golf-ом, а не Golf GTI. Хотя думаю, что здесь виновато не только шасси, но и шины на тестовом автомобиле: с такой динамикой, на которую способен кроссовер CUPRA Formentor VZ, ему следует максимально тщательно подбирать «обувку». И чтобы завершить разговор о ездовых настройках – отмечу, что скольжения начинаются раньше ожидаемого, но происходят довольно плавно и нейтрально, у водителя есть время для коррекции. Учтите, что все это написано для летних условий эксплуатации да конкретных шин: осенью-зимой или на других покрышках могут быть несколько иные впечатления. Но общий вывод понятен – максимум внимания на зацеп в повороте и максимум внимания на подбор хороших шин.

Попутно можно немного выиграть и в комфорте. Прежде всего, в акустическом комфорте. Именно шум от колес является самым главным замечанием к автомобилю, если говорить о повседневной эксплуатации. Да еще редкие тычки от низкопрофильных шин. Потому, что других замечаний практически нет. Так, DCC-подвеска позволяет напрочь «распустить» амортизаторы и проезд «ходом» по серии неровностей оказывается неожиданно мягким. При выборе комфортного ездового режима двигатель постоянно работает в диапазоне максимум 2-3 тыс. оборотов, коробка DSG «забывает» о резких спортивных переключениях, выполняя смену переда максимально плавно, а выхлопная система работает в тихом режиме. Все, у вас обычный кроссовер на каждый день! Он не раздражает, не пугает, не ревет выхлопом. Он просто едет. Но даже в таких комфортных настройках, автомобиль позволяет уехать первым со светофора под едва различимый свист турбины. Словно намекая водителю: «да-да, сейчас покатаем по делам, но затем – эх, прокатимся на все деньги»… Феноменально-огромный диапазон изменения характера!

Он выглядит так, что можно отдать запрашиваемые деньги только за дизайн: приземистый, мускулистый, резкий! Радует, что обещание дизайна подтверждаются на дороге – динамичная езда на CUPRA Formentor VZ дарит настоящее удовольствие! Также подтверждается и динамика – новинка CUPRA Formentor VZ и правда достойна титула 5-секундного автомобиля. Хотя кроссовер CUPRA Formentor VZ умеет передвигаться неожиданно плавно и спокойно: ваши пассажиры могут даже не догадаться о том, какой заряд скрыт внутри автомобиля при активации CUPRA-режима.

Теперь обратимся к интерьеру. И здесь единственная претензия (но крайне важная!) в том, что слишком мало отличий CUPRA Formentor от SEAT Leon. Так, обычную переднюю панель и привычный руль (это SEAT) разбавляют лишь великолепные спортивные сиденья (а вот это уже CUPRA!) да едва приметная медная строчка. Хотя если говорить о посадке и просторе, то претензий нет: спереди ожидаемое удобно, сзади – неожиданно «просторно» для ног/коленей и «достаточно» для головы. Правда, форма крыши да задних дверей заставляет высоких людей кланяться при посадке. Но добавьте «климат» и дефлекторы вентиляции, удобный подлокотник, USB-порты для зарядки гаджетов, пару подстаканников…

Х-м-м, а ведь CUPRA Formentor VZ вполне сгодится на роль «семейного кросса». Аналогичное утверждение касается и багажника: вполне достойный объем, пара боковых кармашков, несколько крючков, электропривод крышки, даже сенсорное открывание по взмаху ногой. Неожиданно продуманный багажник, как для столь «заряженного» автомобиля, который мог сделать ставку только на мощность и динамику, позабыв обо всем остальном.

Спортивные сиденья великолепны: отличный профиль, интегрированный подголовник, большие диапазоны настройки. Это деталь, которая действительно выделяет CUPRA Formentor VZ! А вот форма передней панели или обычный руль – уже нет. Особенно обидно в этом темно-синем великолепии из кожи и мягкого пластика встретить простенькую черно-серую центральную нашлепку руля с логотипом CUPRA, которую будто установили в последний момент перед запуском модели в производство. А еще недостает кнопок – как для смены ездового режима (с такой-то широтой изменения характера!), так и для управления второстепенными функциями; все это завязано на систему мультимедиа, о чем расскажу ниже. Зато неожиданно CUPRA Formentor VZ оказался «достойным семьянином»: хороший простор сзади, неплохой багажник. В итоге получаем спорткар для дорог и направлений, подходящий для семьи – вот такой уникальный микс!

Есть ли инновации в CUPRA Formentor VZ?

Кроссовер CUPRA Formentor VZ, пожалуй, собрал в себе все лучшее от VAG-группы для С-класса. Платформа – эволюция MQB с полностью независимой подвеской всех колес, плюс DCC-шасси в придачу с электронно-регулируемыми амортизаторами. Клиренс с их помощью изменить не выйдет, но вот жесткость/плавность хода – вполне, причем в довольно широких пределах. Также в разговоре о шасси обязательно отмечу прогрессивное рулевое управление: руль «плавный» в около-нулевой зоне и становится «острее» в приграничных позициях, всего совершая 2-2,1 оборота от упора до упора. Все это позволяет рулить почти без перехвата, даже в довольно крутых поворотах. Также рулевое управление можно дополнительно настраивать и менять «тяжесть» руля. Наконец, отмечу тормоза – ведь версия VZ получает увеличенные тормозные диски: диаметром 340 мм спереди и 310 мм сзади. Под капотом ожидаемо установлен 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбо-мотор EA888 и «автомат»-DSG серии DQ381. Все похоже на Volkswagen Golf GTI, правда?

Но дальше начинаются важные отличия. Привод не передний, а полный – с муфтой Haldex шестого поколения и возможностью перераспределения тяги между передней/задней осью. Опционально могут быть установлены тормоза Brembo с увеличенными передними дисками диаметром 370 мм и многопоршневыми суппортами. А еще существенно отличается мотор: это все также серия ЕА888, но уже поколения Gen 4 и с кодовым обозначением DNFB (также встречается DNFC). Сам по себе мотор серии ЕА888 вышел примерно 15 лет назад и с тех пор глобально не менялся: 4-цилиндровый рядный бензиновый двигатель с турбиной, у которого блок отлит из чугуна, а головка выполнена из алюминия. Но все это время двигатель эволюционировал. К примеру, добавилась система AVS (регулировка хода клапанов и фаз газораспределения), появился комбинированный впрыск топлива FSI+MPI, менялась турбина и давление наддува, а также давление впрыска топлива. Со временем было введено деление моторов по классу мощности. И у «класса 1» относительно «класса 2» или «класса 3» имеются такие глобальные отличия, как форма камеры сгорания, степень сжатия, даже диаметр коренных подшипников коленчатого вала. Это информация для тех, кто хочет взять самый дешевый вариант 2-литрового VAG-мотора, а затем «чипом надуть» его до уровня Volkswagen Golf GTI или даже CUPRA Formentor VZ…

Кстати, возвращаясь назад к сравнению этих двух автомобилей: у модели Formentor VZ также установлена спортивная выхлопная система на четыре выхлопных патрубка, которые работают попарно. Специальный клапан закрывает или открывает одну пару каналов, благодаря чему отчетливо меняется звук между режимами Comfort и Sport (а вот низкие «раскаты грома» в CUPRA-режиме уже добавлены динамиками в салоне). Вы поняли, к чему я клоню? Уже сейчас в виде CUPRA Formentor VZ можно за ценник Volkswagen Golf GTI купить технику пусть не идентичную, но почти сравнимую с Volkswagen Golf R!

Наконец, пару слов об оснащении в салоне. И вот здесь позволю себе вспомнить уже не Volkswagen, а SEAT: все-таки от испанского наследия никуда не денешься! Достаточно заглянуть в статьи о новинках SEAT Ateca и SEAT Tarraco FR, чтобы увидеть знакомую ЖК-панель приборов Dogital Cockpit или оформление стартового экрана системы мультимедиа в виде трех плиток. Разница в том, что самый экран стал больше: теперь в салоне установлен 12-дюймовый дисплей. При этом он полностью вобрал в себя управление «климатом», музыкой, телефоном, да и вообще «всем-всем-всем» в автомобиле. Что оказалось не самым удобным решением: приходится каждый раз обращаться к экрану и делать 2-3 клика – ввиду огромного количества функций, добираешься до нужного пункта небыстро. Уж лучше бы вынесли отдельными органами управления как минимум «климат» и ездовые настройки (смену профиля езды). В тоже время: картинка на экране выглядит отлично, мультимедиа не тормозит и не зависает, нормальный перевод и шрифты – в этих вопросах все хорошо.

Техника CUPRA Formentor VZ – это ТОП-уровень того, что может предложить VAG-группа для автомобилей С-класса или C—SUV: мотор и шасси, ездовые профили, выхлопная система. Выше может быть только Audi с 5-цилиндровым мотором (хотя существует Formentor VZ5), да новый Golf R с раздельным управлением тягой на правом/левом колесе (хотя он пока не доступен для Украины). Для техно-эстетов – помимо и так мощных тормозов CUPRA опционально доступны еще и BREMBO-тормоза. На фоне «железа» разговор об «электронике» CUPRA Formentor уже не столь интересен: просто скажу «есть почти все», кроме адаптивного круиз-контроля (да и то лишь вопрос времени). Но почти все функции «зашиты» внутри сенсорного дисплея – приходится долго кликать, пока доберешься до нужного пункта. Цифровая ЖК-панель приборов предлагает массу вариантов дизайна, среди которых находится и самый «трушный»: с центральным тахометром, выводом температур, давлением наддува, индикатором перегрузок, отсечкой круга.

Цена автомобиля CUPRA Formentor и его конкуренты

Автомобиль CUPRA Formentor представлен на украинском рынке лишь в двух версиях. Причем они заметно отличаются как техникой, так и комплектацией.

Гамму модели открывает CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive: 150-сильный 2-литровый турбодизель, полный привод и «автомат»-DSG, 18-дюймовые колесные диски, под которыми скрываются стандартные тормоза (спереди диаметром 312 мм, сзади диаметром 272 мм). При этом оснащение вполне достойное: светодиодные (LED) фары и фонари, сиденья Comfort с комбинированной отделкой «ткань/кожа», руль с подогревом, цифровая 10,25-дюймовая панель приборов Digital Cockpit, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, поддержка технологии Full Link для интеграции смартфона, подогрев передних сидений, 3-зонный «климат» (отдельная зона для задних пассажиров), камера заднего вида, круиз-контроль, системы ESP и XDS, ассистент автоматического переключения дальнего света, пр. Цена CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive – от 1,01 млн грн или около $37,5 тыс.

На уровень выше расположена ТОП-версия CUPRA Formentor VZ: 310-сильный 2-литровый бензиновый мотор, также полный привод и «автомат»-DSG, но увеличенные тормоза, DCC-подвеска с регулировкой жесткости, спортивная выхлопная система, оригинальные бамперы в стиле VZ. Плюс расширенная комплектация: сиденья Sport с интегрированным подголовником, контурная многоцветная подсветка в салоне, штатная навигация и 12-дюймовый дисплей мультимедиа, 19-дюймовые колесные диски, сенсорное открывание крышки багажника, система помощи при смене ряда движения, мониторинг трафика при движении задним ходом, ассистент выхода из автомобиля «Exit Warning», пр. Цена CUPRA Formentor VZ – от 1,15 млн грн или около $42,5 тыс.

Автомобиль CUPRA Formentor с 2-литровым дизелем предлагает классный дизайн и хорошее оснащение – для тех, кому не нужно постоянно мчаться, но нужен стиль Formentor и экономичность. Обратите внимание на колесные диски, сиденья в салоне, форму бамперов, выхлопную систему, пр. Однако не так важны отличия, сколь важны общие мысли, на которые натолкнул данный автомобиль. Дизельный 150-сильного вариант несколько размывает восприятие бренда CUPRA и модели Formentor в целом. Во-первых: в гамме SEAT существует 200-сильным дизельный мотор, с которым встречались на примере Tarraco FR – и данный вариант выглядит более логичным для имиджа «горячего» или «подогретого» бренда CUPRA. Во-вторых: в Европе и вовсе существуют 1,5-литровые 150-сильные варианты Formentor, имеется и подзаряжаемый гибрид. Хотя, впрочем, также встречается в гамме эксклюзив CUPRA Formentor VZ5 с 390-сильным 5-цилиндровым мотором. В-третьих, в гамме CUPRA заявлен электромобиль. А что, если мы стоим на пороге тотального переименования бренда SEAT в бренд CUPRA? Этакая попытка испанцев «начать все с нового листа». Тогда важно максимальное расширение модельной гаммы в сторону разных автомобилей и версий, не концентрируясь только на спортивных модификациях. И в таком случае широкий ассортимент модели CUPRA Formentor с предложением вполне гражданский версий выглядит логично. Это лишь мои предположения и будет крайне интересно наблюдать за будущим бренда…

Но вернемся с модели CUPRA Formentor VZ и возможным конкурентам. С учетом того, что автомобиль CUPRA Formentor VZ являет собой промежуточное звено между хэтчбеками и кроссоверами, соответственно и конкуренты могут быть разные. Во-первых, отмечу родственный «горячий» хэтчбек Volkswagen Golf GTI: также 5-дверный и достаточно просторный для семьи, культовое имя и модель, лучше сцепление в повороте. Однако при схожей цене, хэтчбек Volkswagen Golf GTI уступает в мощности и наличии полного привода, а также в универсальности на плохой дороге. Во-вторых, из стана кроссоверов вспоминается MINI Coutryman JCW – пожалуй, идеологически самый близкий конкурент: высокая мощность, сравнимая динамика, достаточный простор для семьи, наличие полного привода, достойный клиренс относительно «хот-хэтчей». Однако новинка CUPRA Formentor VZ оказывается заметно дешевле, может ехать мягче на плохих дорогах, да плюс личный вопрос дизайна «нравится или не нравится». Наконец, третьим конкурентом я бы назвал Alfa Romeo Stelvio Veloce: более габаритный кроссовер, хорошее сочетание драйва и комфорта, известная марка за сравнимую цену. Хотя у новинки CUPRA Formentor VZ мощности и динамики все равно больше, сам автомобиль воспринимается более современным, под капотом – известная VAG-техника. И еще парочка конкурентов, которые являются родственниками: хэтчбек CUPRA Leon и кроссовер CUPRA Ateca. Первый обещает быть дешевле, но минус клиренс и полный привод (хотя для универсала он обещан). Второй чуть просторнее и с более традиционным салоном, но минус экспрессивный дизайн CUPRA Formentor и более высокая цена.

У кроссовера CUPRA Formentor VZ, который стал героем статьи, конкурентов не так уж много – настоящий эксклюзив, который «уговаривает» немногочисленных соперников уникальным сочетанием мощности, динамики, наличия полного привода, готовностью к плохим дорогам, достойным простором салона, адекватной ценой. Но если говорить о 150-сильном дизельном автомобиле CUPRA Formentor, то конкурентов будет намного больше: фактически, все известные современные мощные дизельные «кроссы» со стильным дизайном и ценником около 1 млн грн.

Расход топлива CUPRA Formentor VZ и содержание автомобиля

В городе средний расход топлива равен 11,5-12 л на 100 км, при динамичном стиле езды и/или большом количестве заторов расход возрастал до 13-15 л на 100 км пути, при плавном стиле езды и пустых дорогах можно получить 9-10 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастал до 7,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Причем два первых года ограничения по пробегу не действует, т.е. можно проехать и больше – работает правило «гарантия два года без ограничения пробега». Ограничение по пробегу начинается действовать во время 3-4-5 года эксплуатации автомобиля. Периодичность ТО составляет 15 тыс. км пробега или раз в год. Стандартное ТО обойдется в 3,7-3,8 тыс. грн, расширенное ТО – порядка 9,5 тыс. грн. Точная цена зависит от выбранного дилера и перечня выполняемых работ (меняется в зависимости от перечня работ и стоимости нормо-часа).

Цены на автомобиль и ТО представлены на конец августа, без учета различных скидок/бонусов при покупке автомобили или его обслуживании.

Безопасность автомобиля CUPRA Formentor

Цикл испытаний Euro NCAP для автомобиля CUPRA Formentor завершился максимальной «5-звездочной» оценкой за безопасность. Существенное замечание вызывают лишь повышенные нагрузки на грудь водителя при фронтальном столкновении (оранжевая отметка). Однако в остальном – сплошь высокий уровень безопасности: хорошая защита водителя и переднего пассажира при фронтальных или боковых ударах (зеленые и желтые отметки), отличная защита детей (только зеленые отметки).

В итоге

Автомобиль CUPRA Formentor VZ – это определенно самый интересный автомобиль нынешнего лета и, возможно, даже всего 2021 года среди попадавших мне в руки. Конечно, у него есть проблемы. И главное даже не в зацепе ходовой части или убранстве салона. Главное – в самоопределении бренда CUPRA: начав с предложения «заряженных автомобилей», вдруг для крутого и стильного флагмана появились обычные 150-сильные версии – но зачем?…

Однако если говорить «в моменте», то итоговый результат CUPRA Formentor VZ (именно VZ!) уже понятен и безошибочно однозначен – это маленький шедевр большого автомобильного мира. Сегодня непростое время для «петролхедов», когда происходит смена ориентиров с ДВС на электротягу. Все это усугубилось карантином и ограничениями, плюс в случае Украины следует добавить тотальное засилье подержанных автомобилей. И вот в эпоху «автомобильной смуты», на академически правильной (и оттого нередко скучной) технике VAG-группы, появляется новинка CUPRA Formentor VZ. Новинка, которая «едет» и рычит, пьет топливо, круто выглядит, при этом остается автомобилем «на каждый день» с адекватной ценой. Кажется невероятным, что в современном стерильном автомобильном мире такое может существовать – но все-таки CUPRA Formentor VZ существует. Весь мир идет к тому, что однажды ярко засияв, такая «звезда» может также быстро угаснуть, не оставив после себя приемника. Но тем выше ценность CUPRA Formentor VZ: это словно «путь сопротивления» всему происходящему вокруг, это повод для улыбки. Именно поэтому так круто жить «в моменте» с автомобилем CUPRA Formentor VZ – чтобы по-настоящему жить здесь и сейчас.

Плюсы:

+ Оригинальный стиль и формат кузова, при этом просторный и удобный салона

+ Высокая мощность, хорошая динамика разгона, классный звук

+ Хорошее оснащение в любой из предложенных версий

+ Отличная цена за все вышеперечисленное

Минусы:

— Сцепление в поворотах может быть лучше – надо работать с шинами

— Салон может быть лучше – надо больше отличительных CUPRA-деталей

Технические характеристики CUPRA Formentor VZ

Кузов – кроссовер-купе, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,45 х 1,84 х 1,51 м

Колесная база – 2,69 м

Клиренс – 158 мм

Багажник – 420 л (5 мест)

Снаряженная масса – 1 644 кг

Грузоподъемность – 496 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 2,0 л

Мощность – 310 л.с. при 5 450-6 500 об/мин

Крутящий момент – 400 Нм при 2 000-5 450 об/мин.

Удельная мощность и момент – 189 л.с. на 1 т; 243 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4Drive

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» DSG (преселективная роботизированная АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 4,9 секунды

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,5 л на 100 км

Страна производства – Испания

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T005 245/40R19

Минимальная цена автомобиля CUPRA Formentor – от 1,01 млн грн или $37,5 тыс.

Минимальная цена автомобиля CUPRA Formentor VZ – от 1,15 млн грн или $42,5 тыс.