Испытательный запуск ракеты-носителя Virgin Orbit LauncherOne закончился неудачей





Первый испытательный запуск сверхлегкой ракеты-носителя с воздушным стартом LauncherOne, созданной компанией Virgin Orbit, входящей в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, закончился неудачей. 25 мая 2020 г., после сброса ракет с самолета-носителя и успешного зажигания двигателей, инженеры заметили аномалию в работе первой ступени LauncherOne и досрочно прервали миссию.

Разработка легкой ракеты LauncherOne, предназначенной для запуска кубсатов и малых спутников на низкую околоземную орбиту, идет с 2007 г. Двухступенчатая ракета с керосино-кислородными двигателями NewtonThree / NewtonFour теоретически способна выводить до 500 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту (ССО) высотой 230 км или до 300 кг на ССО 500 км. Анонсирован и трехступенчатый вариант LauncherOne, который будет способен доставить до 100 кг груза на Луну, 70 кг на Венеру или 50 кг на Марс. Стоимость одного запуска LauncherOne составит ориентировочно $12 млн.

Запуск LauncherOne, как и туристических космических кораблей SpaceShipTwo, сестринской компании Virgin Galactic, осуществляется путем сброса с самолета-носителя на высоте 11 км. В качестве носителя используется модифицированный Boeing 747-400 Cosmic Girl (ранее входил в пассажирский флот Virgin Atlantic, затем использовался Virgin Galactic), служащий одновременно и пунктом управления запуском. Cosmic Girl взлетает с Mojave Air and Space Port в пустыне Мохаве (Калифорния), выходит в специально оговоренный район Тихого океана за Канальными островами на широте Лос-Анджелеса, где и производит сброс ракеты-носителя.

В тестовом полете LauncherOne нес лишь массово-габаритный макет полезной нагрузки, так что в этот раз обошлось без потери спутников.

Комментируя неудачный запуск, CEO Virgin Orbit Дэн Харт сказал следующие: «Наша команда сегодня выполнила предстартовые процедуры и летные операции с выдающимся мастерством. Тестовые полеты, это инструмент получения данных, и теперь у нас есть эти сокровища. Мы достигли многих целей, которые ставили перед собой, хотя и не всех. Тем не менее, сегодня мы сделали большой шаг вперед. Наши инженеры уже изучают данные. Наша следующая ракета ждет. Мы научимся, подстроимся и начнем готовиться к следующему тесту, который произойдет уже скоро.»

Сборка следующей ракеты LauncherOne на производственной площадке компании в Лонг-Бич находится на финальной стадии. Еще шесть ракет готовятся к сборке, которая начнется после успешного завершения летного теста и внесения в конструкцию изменений на основе собранных во время его проведения данных. VOX Space, дочерняя компания Virgin Orbit, уже имеет контракт на запуск 44 кубсатов и планирует предоставлять услуги доставки на орбиту вооруженным силам США в интересах национальной безопасности.