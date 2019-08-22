Исследование: люди, использующие технологии, чувствуют себя на 11 лет моложе





Согласно исследованию Lenovo Research, современные технологии помогают людям чувствовать себя моложе и здоровее. Компания опросила более 15 тыс. человек в возрасте от 18 лет из США, Мексики, Бразилии, Китая, Индии, Японии, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Результаты показали, что в среднем благодаря технологиям люди чувствуют себя на 11 лет моложе.

Больше всего это выражено в Китае, где для 70% жителей страны технологии позволяют поддерживать связь между поколениями, особенно с теми, кто когда-то чувствовал себя оторванным от технически подкованной молодежи. Умение работать с новыми технологиями даёт людям уверенность в том, что они идут в ногу со временем. Старшее поколение считает, что это помогает им лучше общаться с молодёжью и чувствовать себя более осведомлёнными. При сравнении с технологиями 20-летней давности 65% респондентов ответили, что «становится лучше».

Исследование показало, что технологии благоприятно сказываются и на психическом здоровье и благополучии. 78% родителей заявили, что современные технологии помогают им чувствовать более эмоциональную связь со своими детьми, даже когда они находятся вдали от дома. 83% родителей согласились с тем, что благодаря новым технологиям они уверены в безопасности детей. 67% респондентов с оптимизмом смотрят в будущее и положительно воспринимают ту роль, которую технологии могут сыграть в нашей жизни и обществе. Они считают, что гаджеты в настоящее время оказывают позитивное влияние на способность улучшать здоровье. 84% опрошенных согласились с тем, что технологии улучшили их жизнь в целом.

Половина респондентов отметили, что гаджеты экономят минимум 30 минут в день, помогая им выполнять различные задачи быстрее и эффективнее. Что касается здоровья, то 36% принявших участие в опросе заявили, что устройства облегчают доступ к медицинским услугам и помогают записаться на приём к врачу. Пожилые люди также отмечают возможность быстро связаться со службами экстренной помощи.

Источник: Lenovo