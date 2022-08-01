Исследование: сколько получают украинские IT-разработчики в геймдеве [лето 2022]

Ресурс GameDev DOU провел очередное исследование, в рамках которого выяснил, кто работает в украинской игровой индустрии, какие зарплаты получают специалисты и чем эта сфера отличается от остального украинского ИТ.

После опроса 789 специалистов выяснилось, что в геймдеве зачастую работают менее опытные специалисты (особенно QA и Game Developers). Чаще всего геймдев-специалисты привлечены в продуктовых и реже в аутсорсинговых компаниях. Медианные зарплаты по многим специализациям отличаются: у тестировщиков в геймдеве они заметно ниже, чем у ИТ в целом, у HR и маркетологов выше, тогда как у остальных специалистов примерно на том же уровне.

Чаще всего в опросе принимали участие разработчики/Software Engineers (20%), QA (18%), Designers и Game Developers (по 17%). Среди геймдев-специалистов, как и в целом в ИТ, мужчины составляют большинство. Женщин среди опрошенных 26% (в целом в украинском ИТ их 23%). Несколько ниже, чем в целом в ИТ, доля женщин в HR (79% в геймдеве против 90% в целом), среди дизайнеров (36% против 46%) и тестировщиков (23% против 34%).

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Медианный возраст специалистов в игровой индустрии составляет 28 лет (в целом в украинском ИТ — 29). Заметно отличается возраст QA-специалистов: 28 лет в геймдеве против 30 лет в ИТ в целом. Среди опрошенных несколько выше доля мидлов (41% против 35% в целом по ИТ) и несколько более низкая доля сеньоров (18% против 26%).

41% геймдев-специалистов работают по своей специализации менее трех лет (в ИТ в общей сложности таких чуть меньше — 35%), и 23% — более пяти лет (в целом в ИТ таких 29%). Наименее опытные специалисты в геймдеве — QA (55% в профессии два года или меньше), РМ (45%) и Game developers (15% меньше года). Самые опытные — разработчики: 40% работают по своей специализации более пяти лет (в целом среди разработчиков этот показатель 33%).

53% геймдев-специалистов за свою карьеру работали в 1–2 ИТ-компаниях (это средний показатель и для ИТ в целом). Меньше опыта работы в различных компаниях у тестировщиков (44% работали только в одной компании) и маркетологов (42%). Больше компаний изменили разработчики: 61% из них были в трех и более компаниях.

Большинство специалистов в геймдеве работают в продуктовых компаниях (62%, в общей сложности в ИТ — 35%) и реже — в аутсорсинговых (27% против 44% в целом в ИТ). Чаще всего это компании среднего размера (56% — от 50 до 1000 сотрудников по сравнению с 44% в целом на рынке). Реже — очень крупные компании на 1000 сотрудников или больше (19% против 29% в целом по ИТ) или небольшие компании на 10–50 специалистов (18%, как и в целом на рынке).

Чаще всего геймдев-специалисты оформлены как ФОПы (79%), хотя эта доля ниже, чем в целом в ИТ (87%). В игровой индустрии чаще оформляют работников согласно КЗоТ (13% против 6% в целом по ИТ), особенно в продуктовых компаниях (20% специалистов у них оформлены как штатные работники). Аутсорсинговые и аутстафинговые компании чаще всего работают с ФОПами (90%). Стартапы и небольшие компании (до 50 человек) часто вообще никак не оформляют сотрудничество со специалистами. Более 80% технических специалистов в геймдеве (разработчиков, тестировщиков, Game developers) оформлены как ФОП. В штат чаще принимают нетехнических сотрудников: маркетологов (38% в оформлении официально), аналитиков (19%), HR (17%), дизайнеров и РМ (по 16%).

96% опрошенных работают фултайм и лишь 1,5% в поисках новой работы. Но только 73% не почувствовали изменений с началом войны: у 14% уменьшилось количество работы/проектов, у 7% увеличилось, 4% потеряли работу из-за войны, а примерно 2% были мобилизованы. Больше всего из-за войны пострадали аналитики, 19% которых потеряли работу, и 10% сейчас ищут новую. 26% HR отмечают уменьшение количества проектов, как и 23% специалистов по маркетингу и 18% тестировщиков. В то же время многие специалисты указывают на увеличение количества работы: 31% специалистов по маркетингу, 17% рекрутеров и 14% РМ.

Медианные зарплаты разработчиков в геймдейве несколько ниже зарплат разработчиков в целом: в июне 2022 года это было $3293 (в целом по рынку — $3400). Разница объясняется более низкими зарплатами разработчиков уровня Team/Tech Lead: $4750 в геймдеве против $5200 в целом в отрасли. В то же время доля разработчиков Team/Tech Lead в геймдеве несколько выше, чем в других сферах: 17% против 13%. Возможно, разработчики в игровой индустрии скорее продвигаются по карьерной лестнице, что однако не подкрепляется ростом зарплаты.

Разница в зарплатах других тайтлов в геймдеве и ИТ в целом не столь значительна: джуны $900 (-$50 к ИТ в целом), мидлы $2500 (-$100), сеньоры $4825 (+$125). То же касается языков. Медианная зарплата тех, для кого основной язык C#/.NET, составляет $3500 (в целом на рынке $3400), C++ — $3200 (в общей сложности $3300), JavaScript — $3000 (как и в целом для всех разработчиков). Значительная разница в медианных зарплатах заметна только для людей, преимущественно использующих TypeScript: $3200 в геймдейве против $3500 в целом.

Как и в целом в ИТ, в геймдейве более высокие зарплаты у специалистов по Back-end разработке ($4000, +$300 до уровня рынка в целом) и мобильной разработке ($3600, как и в ИТ в целом). Несколько ниже медианные зарплаты Front-end ($3150, +$150 до общерыночного уровня), Full Stack ($2850, -$450). 64% опрошенных разработчиков Full Stack являются мидлами и только 16% — сеньорами, что может объяснять большую разницу в зарплатах (в целом среди Full Stack разработчиков 35% медлей и 32% сеньоров).

Полная версия исследования украинской игровой индустрии доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA