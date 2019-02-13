Исследователи обнаружили в электросамокатах Xiaomi уязвимость, позволяющую удаленно (до 100 м) захватить контроль над транспортным средством

Специализирующаяся на вопросах компьютерной безопасности американская компания Zimperium выявила серьезную уязвимость в электрических самокатах Xiaomi. Как утверждается, ошибка, связанная с управлением транспортным средством посредством Bluetooth, может быть использована злоумышленниками для удаленного выполнения произвольного кода без аутентификации и перехвата управления транспортным средством. Сразу оговорим, что поскольку речь о Bluetooth, для проведения успешной атаки расстояние между злоумышленником и целью не должно превышать 100 метров. С другой стороны, этого вполне достаточно, чтобы считать такой взлом удаленным.

Уязвимость позволяет злоумышленнику в обход приложения выполнить произвольный код без аутентификации на стороне устройства. Для эксперимента специалисты Zimperium взяли модель электросамоката Xiaomi M365, в которой через фирменное ПО и Bluetooth пользователь может управлять противоугонной системой, круиз-контролем, эко-режимом и обновлением прошивки. Учитывая, что проблема заключается именно в управлении посредством фирменного ПО и Bluetooth, весьма вероятно, что другие модели Xiaomi тоже уязвимы. Сотрудники Zimperium написали рабочий эксплоит и продемонстрировали успешную атаку с его использованием на практике. В качестве доказательства они записали и опубликовали видео с демонстрацией удаленного захвата управления над «случайными» моделями Xiaomi M365 на улице. В одном из случаев самокат по команде атакующего начинает движение по проезжей части на красный сигнал светофора, во втором — злоумышленник блокирует самокат посреди дороги.

Zimperium проинформировали Xiaomi о существовании уязвимости. В ответ Xiaomi выразила благодарность, отметив, что в курсе ситуации и занимаются устранение проблемы. Что интересно, Zimperium придали истории публичную огласку, хотя сама уязвимость пока не устранена.

Источник: Zimperium