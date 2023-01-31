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IT-индустрия Украины в прошлом году обеспечила $7,34 млрд в валюте — на $400 млн больше, чем в довоенном 2021 году

IT-индустрия Украины в прошлом году обеспечила $7,34 млрд в валюте — на $400 млн больше, чем в довоенном 2021 году

По итогам 2022 года IT-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в $7,34 млрд, что на $400 млн превышает результат довоенного 2021 года, сообщает Ассоциация IT Ukraine со ссылкой на данные Национального банка. По сути, результат полностью соответствует предыдущим ожиданиям.

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По состоянию на 1 января 2023 года IT-бизнес перечислил в бюджет Украины налогов и сборов на общую сумму 32,2 млрд грн. — на 4,4 млрд грн. и на 16% больше прошлогоднего показателя. В то же время авторы исследования отмечают увеличение численности налогоплательщиков по IT-КВЭДам, а именно ФОПов.

IT-индустрия Украины в прошлом году обеспечила $7,34 млрд в валюте — на $400 млн больше, чем в довоенном 2021 году

«Цифра более чем в семь миллиардов долларов от экспорта компьютерных услуг уникальна еще тем, что это самый большой показатель за всю историю существования украинской IT-отрасли, который был достигнут именно во время войны»‎.

Ассоциация IT Ukraine

Как уже неоднократно отмечалось ранее, безусловно, рост IT-сектора является положительной тенденцией и большим плюсом. Надеемся, IT-отрасль продолжит рост в 2023-м, однако существует мнение, что массовые увольнения, начавшиеся в конце 2022-го и продолжающиеся в мировых IT-компаниях (Google, Microsoft, Meta, Amazon и другие), все острее будут ощущаться в Украине существует реальный риск замедления роста и изменения восходящего тренда на нисходящий.

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Бронирование работников от мобилизации

На днях Кабмин отдельным постановлением утвердил механизм бронирования работников телеком и IT-компаний, имеющих статус критических. Чтобы забронировать работников, компания должна подтвердить этот статус и соответствовать минимум 3 критериям из перечня:

  • является резидентом Дія.City.
  • средняя зарплата на предприятии — не менее средних зарплат по региону за IV квартал 2021 года;
  • не имеет задолженности по ЕСВ;
  • уплатила более 1,5 млн. евро налогов в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;
  • за последний год получила более 32 млн евро поступлений (не считая кредиты и ссуды);
  • важна для национальной экономики или нужд территориальной общины.

Важное условие — одна компания может забронировать не более 50% военнообязанных работников от их количества на дату представления списка. В то же время, руководители предприятий и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, военного звания и военно-учетной специальности.

Кабмін визначив підприємства, працівники яких можуть отримати бронювання від мобілізації — у переліку резиденти «Дія City»


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