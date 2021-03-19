Из-за сильной засухи TSMC закупает более 100 танкеров воды на сумму около $30 млн

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Как сообщалось ранее, Тайвань столкнулся с самой сильной засухой за последние 56 лет. Так как производство чипов требует большого количества воды, сложившаяся ситуация может негативно повлиять на работу чипмейкеров.

Власти Тайваня недавно заверили, что с имеющимися запасами воды смогут поддерживать своих чипмейкеров до мая. Однако на страдающем от засухи Тайване ожидается ухудшение ситуации с доступностью воды. Потому, чтобы обезопасить производство, компания TSMC подписала контракт на поставку более 100 танкеров с водой. Сумма сделки составляет около $30 млн.

Таким образом компания намерена бороться с ситуацией ограниченных запасов воды в провинции Синьчжу. Ожидается, что в ближайшие месяцы эта проблема с нехваткой воды ещё больше усугубится. Вероятно, это повлечёт за собой увеличение стоимости поставок воды.

Отчёты за 2019 год свидетельствуют, что в среднем, TSMC потребляла около 156 тыс. тонн воды ежедневно. Но с тех пор этот показатель мог возрасти.

Источник: gizmochina