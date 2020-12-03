JerryRigEverything: В смартфоне Google Pixel 5 металлическая рамка и задняя крышка спрятаны под слоем «био смолы»





Самый лучший смартфон года от Google нельзя назвать полноценным флагманом, так как он не получил наиболее производительный из доступных чипсетов. Тем не менее, Pixel 5 является интересным устройством. Как заверяет производитель, устройство изготовлено из металла, что должно обеспечить ему прочность конструкции. Вместе с тем, устройство поддерживает беспроводную зарядку, что нетипично для металлических смартфонов. И теперь известный «разрушитель гаджетов» Зак Нельсон проверил на своём канале JerryRigEverything, действительно ли Pixel 5 изготовлен из металла и насколько прочным является этот смартфон.

Дисплей смартфона Google Pixel 5 содержит защитное стекло Corning Gorilla Glass 6. Оно обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения. Объектив фронтальной камеры покрыт тем же защитным стеклом и хорошо противостоят появлению царапин при воздействии различными предметами.

Боковые грани смартфона оказались комплексными. Наружный слой, по заверениям Google, является «био смолой». Скорее всего, это название используется для описания пластиковой смеси. Этот пластик сравнительно легко царапается и даже срезается острыми предметами. Лишь на некоторой глубине можно обнаружить металлическую рамку смартфона. Качелька управления громкостью выполнена из пластика, а кнопка включения питания – из металла.

Защитное стекло модулей камеры хорошо противостоит появлению царапин при воздействии острыми предметами. Сканер отпечатков пальцев достаточно легко царапается острыми предметами, но при этом не теряет своих функциональных возможностей.

Задняя панель также имеет покрытие из «био смолы», которое легко можно поцарапать острыми предметами. Под слоем этого материала можно обнаружить катушку системы беспроводной зарядки. В процессе доступа к катушке Зак Нельсон повредил батарею, после чего смартфон пришёл в нерабочее состояние. После дальнейшего удаления верхнего слоя «био смолы» Заку удалось добраться до металлического основания задней крышки. Тем не менее, металлическое основание не является сплошным. В том месте, где размещена катушка системы беспроводной зарядки, в металле имеется отверстие, что и стало причиной повреждения батареи.

Тест на изгиб смартфон Google Pixel 5 пережил хорошо. Он не сломался и не согнулся, хотя в местах приложения силы дисплей отошёл от боковых панелей. Тем не менее, он не получил повреждений. Традиционный тест на способность дисплея противостоять открытому пламени провести уже не удалось, так как смартфон перестал работать после повреждения батареи.

Источник: gsmarena