К гоночной серии электровнедорожников Extreme E присоединился бывший пилот F1 Дженсон Баттон и шоу-кар GMC Hummer EV





Новая гоночная серия электровнедорожников Extreme E продолжает набирать обороты, хотя до начала первого этапа остается еще два месяца. На этой неделе организаторы объявили о привлечении к участию в гонках бывшего пилота Formula 1 Дженсона Баттона, а также уникального электромобиля в стилистике серийного электропикапа GMC Hummer EV.

Отметим, что Дженсон Баттон не стал первым пилотом Формулы 1, которого привлек новый чемпионат — в Extreme E уже присутствуют две команды его бывших коллег, включая «X44» Льюиса Хэмилтона и «Rosberg Xtreme Racing» Нико Росберга. Однако в отличие от Льюиса и Нико, которые владеют командами, но усадят в кроссоверы вместо себя других пилотов, Дженсон Баттон станет одним из двух основных пилотов собственной команды JBXE (кстати, в серии также участвуют не менее известные в мире автоспорта Себастьен Лёб и Карлос Сайнс).

Американский автопроизводитель GMC совместно с командой Chip Ganassi Racing представят в рамках чемпионата Extreme E гоночный болид, который будет отличаться от других электромобилей. Дело в том, что все команды чемпионата используют в качестве основы 550-сильный электробагги Odyssey 21 от французской компании Spark Racing Technology с батареями Williams.

Отличия между ними заключаются лишь в окраске кузова, однако для Chip Ganassi Racing сделали исключение и позволили изменить дизайн таким образом, чтобы внешний вид модели напоминал новый серийный электропикап GMC Hummer EV. Таким образом в GMC рассчитывают привлечь внимание к своей новинке, которая поступит в продажу уже осенью текущего года.

Напомним, что этапы чемпионата Extreme E будут проводить в уникальных локациях с целью подчеркнуть важность сохранения хрупких экосистем различных уголков мира. Параллельно будут проводиться этапы чемпионата электрических лодок E1.

На данный момент календарь первого сезона Extreme E / E1 выглядит следующим образом:

Desert X Prix: Аль-Ула (AlUla), Саудовская Аравия — 3-4 апреля 2021 года Ocean X Prix: Розовое озеро (Lac Rose), Сенегале — 29-30 мая 2021 года Arctic X Prix: Кангерлуссуак (Kangerlussuaq), Гренландия — 28-29 августа 2021 года Amazon X Prix: Пара (Para), Бразилия — 23-24 октября 2021 года Glacier X Prix: Патагония (Patagonia), Аргентина — 11-12 декабря 2021 года

Источник: Extreme E (1, 2)