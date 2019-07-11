В Гудвуде показали электрокроссовер Odyssey 21 для новой гоночной серии Extreme E от создателей Formula E

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На Фестивале скорости в Гудвуде был впервые продемонстрирован необычный электрокроссовер Odyssey 21, предназначенный для участия в новой гоночной серии Extreme E от создателей Formula E.

Прототип весом 1650 кг, длиной 4,4 метра, шириной 2,3 метра и высотой 1,9 метра установлен на огромные 37-дюймовые колеса от Continental. Электрические двигатели установлены на каждом из колес, их суммарная мощность составляет 400 кВт (550 л.с.), что позволяет набирать скорость от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, причем даже на 130-градусных уклонах.

Up the hill we go! The Odyssey 21’s first public outing at Goodwood Festival of Speed! pic.twitter.com/v3Dd1i3AvK — Extreme E (@ExtremeELive) 6 июля 2019 г.

Емкость батареи не озучивается, однако известно, что ее будет производить компания Williams Advanced Engineering, которая поставляла батареи для первого поколения болидов Formula E.

Французский производитель Spark Racing Technology соберет 12 экземпляров кроссовера в марте 2020 года, гоночная серия Extreme E должна стартовать в начале 2021 года. Авторы серии собираются продвигать электромобили, подчеркивая важность сохранения хрупких экосистем различных уголков мира. Окончательные правила серии еще утверждаются, но ее создатели уже подписали контракт на трансляцию с каналом Fox Sports.

Напомним, что недавно команда McLaren представила, как с ее точки зрения будет выглядеть чемпионат Formula 1 в 2050 году — электромобили с индуктивной зарядкой, скорости до 500 км/ч, безумные трассы и ИИ-помощники.

Источник: The Verge