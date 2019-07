В Гудвуде показали электрокроссовер Odyssey 21 для новой гоночной серии Extreme E от создателей Formula E

На Фестивале скорости в Гудвуде был впервые продемонстрирован необычный электрокроссовер Odyssey 21, предназначенный для участия в новой гоночной серии Extreme E от создателей Formula E.

Прототип весом 1650 кг, длиной 4,4 метра, шириной 2,3 метра и высотой 1,9 метра установлен на огромные 37-дюймовые колеса от Continental. Электрические двигатели установлены на каждом из колес, их суммарная мощность составляет 400 кВт (550 л.с.), что позволяет набирать скорость от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, причем даже на 130-градусных уклонах.

Up the hill we go! The Odyssey 21’s first public outing at Goodwood Festival of Speed! pic.twitter.com/v3Dd1i3AvK

— Extreme E (@ExtremeELive) 6 июля 2019 г.