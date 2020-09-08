Льюис Хэмилтон запускает собственную команду X44 в гоночной серии электровнедорожников Extreme E [видео]





Создатели новой гоночной серии Extreme E на основе брутальных электрических внедорожников начинает активно продвигать себя в среде фанатов автоспорта. В начале года они пригласили для тестирования в условиях Дакара легендарного Кена Блока, а сегодня стало известно, что собственную команду в рамках серии запускает один из лучших пилотов Formula 1 Льюис Хэмилтон.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон назвал свою команду X44 в честь номера, под которым начал карьеру в автоспорте. Команда X44 примет участие в первом сезоне серии, старт которого ожидается в следующем году. Ожидается, что каждую команду будет представлять два пилота мужского и женского пола для соблюдения принципов «экологической устойчивости и равенства».

Отметим, что раллийный электромобиль Odyssey 21 для серии Extreme E создан создан французской компанией Spark Racing Technology, которая работала над электроболидами Formula E первого и второго поколений. Этот брутальный электробагги в стиле ралли-рейдов оснащен электродвигателями на каждом из колес суммарной мощностью 400 кВт (550 л.с.), что позволяет набирать скорость от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Серия Extreme E призвана продвигать электромобили, подчеркивая важность сохранения хрупких экосистем различных уголков мира. Именно в таких локациях и буду проходить гонки, первый этап предварительно запланирован на конец января 2021 года на Розовом озере (Lac Rose) в Сенегале. Свое участие в серии уже анонсировали команды Chip Ganassi Racing и Andretti United (США), Abt и HWA (Германия), Techeetah (Индонезия), QEV Technologies (Испания) и т.д.

Источник: Engadget