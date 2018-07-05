Кабмин создал Нацфонд исследований, который будет давать гранты на научные исследования и разработки

4 июля на заседании Кабинета министров Украины было утверждено постановление о создании Национального фонда исследований. Начиная с 2019 года он займётся грантовой поддержкой научных исследований и разработок. Решением также утверждено Положения о Фонде и определена максимальная численность его работников – 60 человек.

Отмечается, что создание действенного механизма конкурсного финансирования науки – это одна из ключевых рекомендаций ЕС, предоставленных по результатам независимого внешнего аудита научно-инновационной системы Украины.

«Правительство выполняет свои обязательства: финансирование науки за последние 2 года было увеличено на 69%. Однако в Украине до сих пор не существовало института, который мог бы предоставлять гранты на исследования и разработки на условиях открытых конкурсов и независимо от ведомственных признаков. Такая искусственная сегментация научной сферы ограничивает не только научную конкуренцию, но и возможности межведомственной кооперации. Ведь МОН, например, не имеет права финансировать деятельность учреждений НАН, так же, как и НАН не имеет возможности направлять предусмотренные на её деятельность средства в университеты», — подчеркнула Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она также отметила, что указанный фонд образуется как независимое неприбыльное бюджетное учреждение. Его основной задачей станет грантовая поддержка фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и научно-технических экспериментальных разработок.

Средства Фонда будут формироваться за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в том числе и иностранных инвесторов, а также других не запрещенных законодательством средств.

«Фонд будет распределять средства путём предоставления индивидуальных, коллективных и институциональных грантов. Это означает, что система грантовой поддержки будет гибкой и будет давать больше возможностей для всех украинских ученых», — подчеркнула Лилия Гриневич.

Нацфонд исследований будет работать по следующим основным направлениям:

непосредственно выполнение научных исследований и разработок;

содействие научному сотрудничеству, научной мобильности, в том числе научной стажировке научных работников, в том числе и за рубежом;

развитие материально-технической базы научных исследований и разработок;

развитие исследовательской инфраструктуры;

поддержка проектов молодых ученых;

популяризация науки.

Наблюдательным советом Фонда будет Научный комитет Нацсовета по вопросам развития науки и технологий. Персональный состав Научного совета Фонда назначит правительство по результатам конкурсного отбора.

«В среднесрочном плане деятельности Правительства определено, что до 2020 года финансирование науки за счет бюджета должно достичь 0,5% ВВП. Из этого финансирования мы хотим, чтобы на Нацфонд исследований ушло около 13-15%. Если наша экономика сможет обеспечить такой рост — это будет невероятным прорывом для всей страны, ведь сейчас, даже несмотря на увеличение финансирования науки, мы очень сильно отстаем от инвестиций тех государств, которые действительно имеют весомые успехи в научной сфере», — подытожила Гриневич.

Источник: КМУ