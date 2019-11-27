Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках

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Кабинет министров Украины утвердил законопроект, которым вводятся электронные трудовые книжки. В случае принятия закона украинцам больше не нужно будет обязательно вести трудовые книжки в бумажном виде. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 27 ноября.

«Ещё мы сегодня приняли решение о введении электронных трудовых книжек. Это только проект закона. Его принятие должно упростить процессы оформления работников», — заявил Гончарук.

Напомним, идею отказа от традиционных бумажных трудовых книжек в виде книжечки высказал около двух месяцев назад министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет. И теперь можно понять, что это предложение получило поддержку правительства.

Законопроектом предусмотрено, что украинцы смогут попросить своих работодателей внести в государственные реестры их трудовой стаж до 2000 года. Сейчас в Украине действуют электронные реестры, которые дублируют информацию, содержащуюся в трудовых книжках. Однако в этих реестрах содержатся данные только после 2000 года.

«Это позволит в будущем сделать назначения пенсий и других социальных выплат полностью дистанционно, без необходимости посещать Пенсионный фонд», — добавил Дмитрий Дубилет.

Пока не уточняется, когда законопроект об электронных трудовых книжках может быть рассмотрен в Верховной Раде Украины и когда электронные трудовые книжки могут начать фактически работать.

Источник: hromadske