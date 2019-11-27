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Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках

Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках

Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках


Кабинет министров Украины утвердил законопроект, которым вводятся электронные трудовые книжки. В случае принятия закона украинцам больше не нужно будет обязательно вести трудовые книжки в бумажном виде. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 27 ноября.

«Ещё мы сегодня приняли решение о введении электронных трудовых книжек. Это только проект закона. Его принятие должно упростить процессы оформления работников», — заявил Гончарук.

Напомним, идею отказа от традиционных бумажных трудовых книжек в виде книжечки высказал около двух месяцев назад министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет. И теперь можно понять, что это предложение получило поддержку правительства.

Законопроектом предусмотрено, что украинцы смогут попросить своих работодателей внести в государственные реестры их трудовой стаж до 2000 года. Сейчас в Украине действуют электронные реестры, которые дублируют информацию, содержащуюся в трудовых книжках. Однако в этих реестрах содержатся данные только после 2000 года.

«Это позволит в будущем сделать назначения пенсий и других социальных выплат полностью дистанционно, без необходимости посещать Пенсионный фонд», — добавил Дмитрий Дубилет.

Пока не уточняется, когда законопроект об электронных трудовых книжках может быть рассмотрен в Верховной Раде Украины и когда электронные трудовые книжки могут начать фактически работать.

Источник: hromadske

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