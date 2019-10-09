Дмитрий Дубилет предлагает отказаться от бумажных трудовых книжек и пользоваться данными электронного реестра





Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет продолжает обещать бороться с бумажными документами. На этот раз его взор пал на трудовые книжки. По его словам, в правительстве запускаются в работу законопроект и подзаконные акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

В рамках реформы предлагается отказаться от бумажных трудовых книжек, которые ещё с советских времён являются доказательством трудового стажа. Предполагается, что при устройстве на новую работу граждане не будут обязаны подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно её проверять или сохранять.

«Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные», — добавил Дмитрий Дубилет.

При этом граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своём стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Дмитрий Дубилет также надеется, что получить доступ к электронной базе данных с информацией о стаже работы можно будет получить и через BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Что касается тех граждан, у которых есть трудовой стаж до 2000 года, то будет реализована возможность внести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. В таком случае тоже отпадёт необходимость хранения трудовой книжки, как носителя информации.

Вместе с тем, если кто-то из граждан захочет «по старинке» хранить всю информацию о своём стаже в трудовых книжках, то это не будет запрещаться. Такие работники смогут обращать к работодателю с просьбой делать в книжках все традиционные записи и ставить штампы. Но теперь это будет добровольным решением сотрудника, а не обязательством для работодателя.

Дмитрий Дубилет надеется, что законы ВРУ и постановления КМУ, необходимые для устранения обязательного использования трудовых книжек, удастся принять уже в этом году. Также есть надежа, что технический запуск обновлённой системы учёта стажа также состоится до конца текущего года.

Источник: Facebook