Кабмин обновил порядок бронирования телеком-компаний и ТЭК — без ограничений для предприятий, которые «одобрило» Минцифры

Среди прочего отменяется ограничение на бронирование в 50% военнообязанных для некоторых предприятий.

Постановление № 555 от 14 мая вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных на предприятиях топливно-энергетического комплекса и их подрядчиков, а также в сферах электронных коммуникаций.

Основное изменение — возможность бронирования «без ограничений» (то есть ограничение в 50% военнобязанных не применяется) для предприятий, которые предоставляют электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре и были признаны Министерством цифровой трансформации «критически важными».

Также добавлена норма о том, что предприятия, которые производят товары или предоставляют услуги для обеспечения потребностей военных формирований (кроме ВСУ), могут подать список на бронирование в Минцифры — если речь идет именно о предприятиях, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре.

Бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности подлежат военнообязанные технические работники, включенные приказом руководителя предприятия (также признанного как критически важное) в состав аварийно-восстановительных бригад, которые обеспечивают работу электронных коммуникационных сетей в период обесточиваний и осуществляют работы по аварийному восстановлению сетей электронных коммуникаций на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Также введена норма, по которой Минцифры будет проводить проверку полноты заполнения списка, наличия предоставленного к нему обоснования, а также соблюдения требований по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию и обязано в срок не более 5 рабочих дней со дня получения списка подать его на согласование Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки).

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Источник: Судебно-юридическая газета