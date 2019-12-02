Кадровые перестановки в Xiaomi: основатель и старший вице-президент покидает компанию





Компания Xiaomi произвела серьёзные изменения в своей организации, особенно в отношении руководителей компании.

Один из основателей Xiaomi и старший вице-президент Ли Ваньцян подтвердил, что он покидает компанию. Три других руководителя – Лин Бин, Ван Сян и Хэ Юн – получили повышения по службе, а два руководителя Чжоу Шоузи и Лу Вайбин были переведены на другие важные бизнес-направления для ротации.

Объясняя эти существенные организационные изменения, основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сказал, что компании требуется более сильная поддержка управления группой, и организационные новшества являются основной причиной ротации кадров. Он считает, что это необходимо, поскольку компания готовится к следующему году, который компания считает крайне важным в связи с ростом таких направлений как 5G и интернет вещей.

Что касается ухода одного из основателей Ли Ваньцяна, то Лэй Цзюнь поблагодарил его за долгосрочные вклады с момента основания компании. Он руководил несколькими проектами в компании, включая MIUI, Xiaomi.com, Xiaomi Brand Market System и некоторыми другими компании. Это привело к заметным вкладам во многих областях, таких как проверка и внедрение бизнес-моделей, корпоративная культура и создание бренда.

Недавно Xiaomi опубликовала свой финансовый отчёт по итогам третьего квартала 2019 года. В этом периоде компания получила рекордно высокий доход и смогла нарастить чистую прибыль. На текущий момент компания занимает четвёртое место на глобальном рынке смартфонов и предлагает продукты и во многих других сегментах.

Источник: gizmochina