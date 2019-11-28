Отчет Xiaomi за третий квартал: все основные финансовые показатели выросли, но продажи смартфонов продолжают падать





Xiaomi вчера опубликовала отчет по итогам третьего квартала 2019 финансового года. И в целом минувший квартал оказался для китайского производителя успешным, но кое-что все же настораживает.

Основные «столбы» бизнеса Xiaomi — это смартфоны и направление AIoT (ИИ-сервисы и устройства Интернета вещей). Несмотря на немалые инвестиции и активное расширение AIoT (в следующие пять лет Xiaomi намерена инвестировать в разработки, связанные с ИИ, 10 млрд юаней ($1,5 млрд)), именно смартфоны приносят львиную часть доходов компании. Изучая предыдущий отчет китайского производителя за второй квартал 2019 года мы заметили, что продажи смартфонов у Xiaomi начали снижаться, несмотря на частый выпуск новых моделей. По итогам очередного квартала наблюдается та же тенденция. За отчетный период Xiaomi отгрузила на рынок 32,1 млн смартфонов, войдя в топ-5 мировых поставщиков с долей 9,2%. Но это меньше результата аналогичного периода в прошлом году, тогда поставки составили 33,3 млн смартфонов. Да, спад небольшой, но очевидно, что нынешняя стратегия Xiaomi забуксовала и если тенденция сохранится, то в будущем у китайского производителя могут начаться проблемы.

В ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, финансовом финансовый директор Xiaomi Чжоу Гуанпин прокомментировал падение продаж смартфонов следующим образом:

Сейчас мы переходим из эпохи 4G в 5G. Поскольку рынок смартфонов переживает переходный период, мы выбираем более устойчивый рост, улучшаем рентабельность и наличные резервы. Также мы хотим очистить складские запасы. Так что компания сечас находится в очень хорошей форме. Что касаетя наступления эпохи 5G, мы твердо уверены в нашей стратегии. И мы хорошо справляемся, предоставляя широкой публике самые передовые технологии. Смартфоны с поддержкой 5G будут дороже, когда выйдут на рынок, что положительно отразится на нашей эффективной бизнес-модели.

Ранее мы узнали, что Xiaomi планирует более 10 смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на следующий год, а цена таких моделей будет стартовать с $285.

Что касается основных финансовых показателей, по итогам июля-сентября все они улучшились. За отчетный период китайский промышленный гигант выручил 53,7 млрд юаней (около $7,64 млрд), что соответствует росту в годовом выражении на 5,5%, в квартальном — на 3,3% Составители отчета отмечают, что международные продажи составили почти половину доходов (48%) — 26,1 млрд юаней (около $3,71 млрд). Это на 17,2% больше, чем годом ранее.

Операционная прибыль составила 8,2 млрд юаней (около $1,17 млрд), увеличившись на 25,2%, а чистая прибыль увеличилась на 20,3%, до 3,5 млрд юаней (около $497,7 млн).

Также из отчета можно выделить следующие интересные данные:

валовая маржа в сегменте смартфонов достигла 9% — против 3,3% и 8,1% в первом и втором кварталах соответственно;

средняя цена смартфонов Xiaomi в материковом Китае выросла на 4,6%;

в Западной Европе Xiaomi нарастила продажи на 90,9%, заняв четвертое место по объему поставок;

подразделение интернет-сервисов за год сумело нарастить выручку на 12,3% — до 5,3 млрд юаней ($753,64 млн);

выручка бизнеса, связанного с выпуском умных гаджетов и товаров для всех сфер жизни, подскочила на 44,4%, достигнув 15,6 млрд юаней ($2,22 млрд). Это уже 29,1% общего дохода против 21,3% годом ранее;

количество ежемесячных пользователей MIUI в сентябре достигло 292 млн человек, что на 29,9% больше по сравнению с годом ранее;

по состоянию на 30 сентября 2019 года во всем мире насчитывалось более 213 млн единиц (без учета смартфонов и ноутбуков) умных устройств Xiaomi, что на 62% больше прошлогоднего показателя, а число пользователей, имеющих пять или более таких устройств увеличилось до 3,5 млн;

мировые поставки умных телевизоров Xiaomi достигли 3,1 миллиона единиц, увеличившись на 59,8% в годовом выражении. По данным All View Cloud («AVC»), Xiaomi заняла первое место по поставкам телевизоров на материковом Китае с долей рынка 16,9% и вошла в топ-5 крупнейших мировых производителей телевизоров.

Источник: Xiaomi