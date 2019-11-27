Как избежать пробок в Киеве. Визуализация автомобильного трафика на основании данных о перемещении такси Uber

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Используя огромный массив данных о перемещении такси сервиса Uber, специалисты аналитической компании GeoDesign создали интересную визуализацию скорости перемещения автомобилей дорогами Киева, который, как мы писали недавно, попал в топ-20 городов мира с самыми большими заторами на дорогах по версии TomTom Traffic Index.

Итак, GIF-анимации ниже демонстрирует скорость перемещения такси Uber в разное время суток. В синий цвет окрашены участки дорог, где скорость превышает 70 км/ч, красным — ниже 30 км/ч.

Как оказалось, достаточно быстро можно проехать по набережной Днепра (но только до Подола), по проспекту Победы (за исключением развязки), по проспекту Бажана (до Южного моста). Также неплохо справляется с интенсивным трафиком часть бульвара Дружбы Народов — от Лыбидской до бульвара Леси Украинки. По объездной, особенно в районе Борщаговки, проехать быстро можно только вечером. Всему виной плотная застройка пригородной зоны. В то же время в центр города на машине лучше вообще не заезжать, даже вне часов пик.

Остается добавить, что в прошлом месяце Uber запустил в Украине онлайн-сервис Uber Movement, отображающий среднее время передвижения из одной зоны города в другую.

Источник: GeoDesign