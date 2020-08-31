Как менялся Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины с 2011 по 2020 год [инфографика]





Недавно профильный ресурс DOU.UA опубликовал очередное исследование рынка труда IT-специалистов в Украине после чего решил показать, как менялся Топ-10 крупнейших компаний за последние десять лет.

Представители ресурса напомнили, что первый рейтинг Топ-25 крупнейших украинских IT-компаний по количеству специалистов вышел в августе 2011 года. С тех пор он выходит дважды в год, а после активного роста последних лет в 2017 году его расширили до Топ-50, в итоге последний на данный момент рейтинг стал 21-м по счету.

В 2011 году крупнейшей в Украине IT-компанией по количеству специалистов была Luxoft. Но с 2015 года лидерство удерживает EPAM, который за это время вырос почти в пять раз. С 2012 года активно набирал обороты Samsung и даже достиг шестой ступени, однако в 2015 году эта компания вышла за пределы Топ-10.

В свое время в десятке крупнейших присутствовали такие компании, как Netcracker, ELEKS, ISD, Lohika, Miratech, Intellias. Если сравнивать Топ-10 образца 2011 и 2020 годов, то неизменными остаются шесть компаний: EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft, Ciklum, Infopulse. Также показательно, что в 2011 году в Топ-10 компаниях работало в три раза меньше специалистов, чем в 2020 году — 11,000 против 34,000 человек.

Посмотреть инфографику «Топ-10 IT-компаний Украины 2011-2020» в динамике можно по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA