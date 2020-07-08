DOU.UA: Рынок IT-специалистов в Украине восстанавливается, первыми вышли из кризиса опытные сотрудники, количество удаленных вакансий и резюме от начинающих бьет рекорды





Профильный украинский ресурс DOU.UA провел очередное исследование рынка труда IT-специалистов в условиях пандемии коронавируса и выяснил интересные детали. В частности, первыми из кризиса вышли сеньоры — количество вакансий в июне увеличилось на треть и достигло докризисных показателей; удаленные вакансии бьют рекорды — похоже, что рынок адаптируется к новым условиям; конкуренция среди начинающих и нетехнических специалистов все еще остается нетипично высокой — 90 отзывов на одну вакансию Front-end с опытом до года.

В целом по итогам июня можно сказать, что глубокая стадия кризиса пришлась на апрель, а уже в мае рынок начал оправляться и в июне продолжил это делать еще активнее. И хотя по количеству вакансий он еще не вышел к докризисному уровню, некоторые категории уже даже обогнали самые высокие показатели 2019-2020 года.

В июне на jobs.dou.ua было опубликовано 4245 вакансий — это на 21% больше, чем в мае, и на 5% меньше, чем в июне прошлого года. Положительная динамика от июня к маю является нетипичной, так как последние три года в июне публиковалось меньше вакансий, чем в мае.

В июне сразу в 13 категориях было опубликовано больше вакансий, чем в том же месяце прошлого года: Unity, React Native, Security, Design, Analyst, Node.js, DBA, SEO, ERP/CRM, Product Manager, Scala, PHP, Golang (в мае таких категорий было всего четыре). Наиболее негативная динамика в категориях Java (-32%), Sysadmin (-31%), .NET (-24%).

Отрицательная динамика в июне по сравнению с маем наблюдалась в категориях: Embedded, Technical Writer, DevOps, C ++, Sales, Data Science. При этом по итогам июня можно сказать, что рынок HR оживает: 93 вакансии против 47 в мае. Также более чем на 40% выросли категории ERP/CRM, Analyst, Android, Security, Front-end. Также полностью вышли из кризиса Node.js, Analyst, DBA, React Native, Security, Unity, Design — в этих категориях в июне было опубликовано максимальное количество вакансий за последний год.

В июне вновь опубликовано рекордное количество вакансий в категории «Удаленно» — вдвое больше, чем в прошлом году. Это неудивительно, так как работодатели возобновляют активный найм, а вот в офисы возвращаться не спешат. По состоянию на конец июня 77% респондентов продолжают или имеют возможность работать удаленно и только 14% работают из офиса.

Исследование популярности вакансий по категориям и опыту работы показало, что в категории свыше 5 лет все без изменений — самые востребованные .NET, Java, Front-end. Среди начинающих, кроме привычных Marketing и QA, в топе появился Support. Интересно, что в категории от 3 до 5 лет в апреле и мае более 100 вакансий было только в категории Front-end, а вот в июне эту отметку пересекли еще QA, PHP и .NET.

Полную версию исследования рынка труда IT-специалистов от DOU.UA можно почитать по следующей ссылке.

Напомним, что недавно DOU.UA провел «карантинный» опрос украинских IT-специалистов, выяснив, что им нравится не тратить время на дорогу, но не хватает коммуникции с коллегами, а страх вызывают кризис и здоровье.

Источник: DOU.UA