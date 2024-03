Как смотреть третий тестовый запуск SpaceX Starship вживую

SpaceX готовится к третьему испытательному полету Starship. 122-я ракета стартует с космодрома SpaceX Starbase в Бока-Чика в Техасе, примерно в 14:00 по киевскому времени, 14 марта. Тогда откроется 110-минутное окно для запуска.

Прямая трансляция запуска будет доступна в соцсети X и на сайт SpaceX. Трансляция начнется за 30 минут до окна.

Targeting Thursday, March 14 for Starship’s third flight test. A 110-minute launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/hFq1L4w9et

— SpaceX (@SpaceX) March 13, 2024