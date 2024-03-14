Как смотреть третий тестовый запуск SpaceX Starship вживую

SpaceX готовится к третьему испытательному полету Starship. 122-я ракета стартует с космодрома SpaceX Starbase в Бока-Чика в Техасе, примерно в 14:00 по киевскому времени, 14 марта. Тогда откроется 110-минутное окно для запуска.

Прямая трансляция запуска будет доступна в соцсети X и на сайт SpaceX. Трансляция начнется за 30 минут до окна.

Targeting Thursday, March 14 for Starship’s third flight test. A 110-minute launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/hFq1L4w9et — SpaceX (@SpaceX) March 13, 2024

Также миссию тестирования крупнейшей ракеты SpaceX под названием Integrated Flight Test 3 (IFT-3) можно на специализированных YouTube-каналах, в частности Spaceflight Now.

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STARSHIP IFT-3 с комментариями Spaceflight Now.

Первые два полета, совершенные 20 апреля и 18 ноября прошлого года, не были завершены по плану, поскольку ракета каждый раз взрывалась над Мексиканским заливом. Недавно завершенное расследование FAA, проведенное после второго испытания, определило 17 корректирующих действий, которые SpaceX необходимо выполнить, чтобы получить последнюю лицензию на запуск, которую Федеральное управление гражданской авиации выдало поздно вечером в среду, передаёт Gizmodo. SpaceX очертила несколько целей третьего испытательного полета, включая успешный запуск и сгорание ракеты-носителя Super Heavy (оснащенной 33 двигателями Raptor) и разгонного блока Starship, открытие и закрытие дверей отсека полезного груза Starship, первое в истории повторное зажигание Raptor в космосе и контролируемое возвращение Starship в атмосферу. Кроме того, SpaceX планирует провести сложную демонстрацию передачи топлива, которую она должна в будущем выполнить по контракту с NASA. Ранее SpaceX нацеливала Starship на Тихий океан, но для ITF-3 это изменилось: разгонный блок теперь нацелен на Индийский океан. Вся миссия, в случае успеха, должна продлиться менее 10 минут.

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