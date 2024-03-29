Канадские школьные советы подают в суд на TikTok, Meta и SnapChat — платформы мешают детям жить и учиться

Четыре крупнейших школьных совета в канадской провинции Онтарио начали судебные процессы против TikTok, Meta и SnapChat. Они утверждают, что социальные медиаплатформы мешают процессу обучения. Истцы требуют возмещения убытков в размере более 4 млрд канадских долларов ($2,9 млрд) за нарушение обучения студентов и системы образования. Никакие деньги не будут выплачены адвокатам, которые рассматривают эти иски, если они не выиграют.

В исках утверждается, что такие платформы, как Facebook и Instagram, «созданные для принудительного использования, изменили то, как дети думают, ведут себя и учатся», а учителя должны сталкиваться с последствиями.

Рейчел Чернос, доверенное лицо Окружного школьного совета Торонто, сказала, что учителя и родители замечают социальную замкнутость, тревогу, проблемы с вниманием, киберзапугивание и проблемы с психическим здоровьем.

«Эти компании сознательно создали программы, которые вызывают привыкание и нацелены на молодых людей, это наносит значительный вред, мы просто не можем больше стоять в стороне и не говорить об этом», — говорит Чернос.

Десятки штатов США, включая Калифорнию и Нью-Йорк, также подали в суд на Meta за причинение вреда молодым людям и содействие кризису психического здоровья молодежи из-за сознательного и преднамеренного создания функций в Instagram и Facebook, которые вызывают зависимость детей от их платформ.

Данкан Эмбери, юрист фирмы, представляющей канадских истцов, говорит, что существует реальная проблема зависимости от разработанных Meta алгоритмов. По его мнению, нужны надлежащие предупреждения, необходимо изменить возрастные параметры и увеличить уровень ресурсов, которые школьные советы получат для адаптации к новой реальности. Он говорит, что компании сознательно и небрежно разработали свои продукты, чтобы максимизировать количество времени, которое молодые люди проводят на их платформах за счет своего благосостояния и образования.

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На этой неделе губернатор штата Флорида, США, Рон ДеСантис подписал закон, который запрещает учетные записи в социальных сетях для детей до 14 лет и требует разрешения родителей для 14-15-летних. Он вступает в силу 1 января и, как ожидается, столкнется с судебными проблемами.

Источник: Associated Press

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