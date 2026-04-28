banner
Новости IT-бизнес 28.04.2026 comment views icon

Родители не отпускают: Китай неожиданно запретил Meta покупать Manus за $2 млрд

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Батьки не відпускають: Китай заблокував купівлю Manus за $2 млрд компанією Meta

Facebook-владелец Meta не получит разрешения на приобретение ИИ-стартапа Manus — китайские регуляторы заблокировали сделку. Объявленная в конце декабря, сделка — по оценкам, стоимостью около $2 млрд (£1,48 млрд) — должна была обеспечить использование агентов Manus для усиления собственного искусственного интеллекта Meta на ее платформах.


Однако в понедельник появились сообщения о том, что Национальная комиссия по развитию и реформам Китая запретила иностранные инвестиции в рамках этой сделки, требуя от «вовлеченных сторон отозвать сделку о приобретении». Представитель Meta сообщил BBC, что «транзакция полностью соответствовала действующему законодательству».

«Мы рассчитываем на надлежащее решение вопроса», — добавили в компании.

Этому предшествовали месяцы проверок приобретения Meta стартапа Manus со стороны китайских регуляторов. Manus позиционировал себя как выделенный среди конкурентов благодаря тому, что называет «по-настоящему автономным» агентом. В отличие от многих чат-ботов, которые нуждаются в многократных обращений от пользователя, чтобы получить желаемый ответ, компания утверждает, что ее сервис способен самостоятельно планировать, выполнять и завершать задачи в соответствии с инструкциями.

«Китай демонстрирует миру готовность жестко действовать, когда речь идет об ИИ-кадрах и возможностях, которые страна рассматривает как ключевой актив национальной безопасности», — заявил NPR Лиан Цзе Су, главный аналитик исследовательской группы Omdia.

Аналитики характеризовали сделку как «естественный выбор» для Meta: основатель и генеральный директор Марк Цукерберг активно стимулирует развитие ИИ в компании.


«Решение о блокировании сделки получилось неожиданным — оно призвано разорвать спорную транзакцию, которая подверглась критике из-за утечки технологий в США. Госпланер издал приказ об отмене сделки в коротком заявлении в понедельник», — пишет Bloomberg.

Хотя сейчас Manus базируется в Сингапуре, компания была основана и ранее действовала в Китае — поэтому подпадает под действие местных регуляторов. Китай имеет ряд строгих законов и нормативных актов в отношении своих технологий, в частности в отношении их экспорта или продажи иностранным компаниям. В марте сообщалось, что двум соучредителям Manus запретили выезд из страны во время проверки приобретения Meta.

«Выдающаяся команда Manus сейчас глубоко интегрирована в Meta — они запускают, совершенствуют и развивают сервис Manus и в дальнейшем сделают его доступным для миллионов людей, которым он нравится», — сообщил тогда представитель Meta.

Возможное требование разорвать соглашение может вследствие этого создать для Meta серьезные трудности. Все это происходит на фоне напряжения между США и Китаем, которое существенно влияет на технологический сектор. Белый дом заявил о намерениях теснее сотрудничать с американскими ИИ-компаниями для противодействия «промышленным кампаниям» по воровству достижений в этой области, отметив, что новые данные указывают на то, что «иностранные субъекты, прежде всего из Китая», копируют американские модели. Представитель посольства Китая в Вашингтоне раскритиковал «неоправданное подавление китайских компаний со стороны США» в ответ на этот меморандум.

«Китай является не только мировой фабрикой, но и становится мировой лабораторией инноваций», — добавил представитель.

Расторжение сделки на практике окажется сложной задачей — вскоре после объявления о приобретении в конце декабря Meta уже интегрировала Manus в свои внутренние системы, а руководители стартапа перешли на работу в американский технологический гигант. Решение Пекина усиливает раскол в глобальном технологическом развитии и подчеркивает все более сложную среду для трансграничных инвестиций в критических секторах — ИИ и полупроводниках.

Спецпроекты
Источник: BBC

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить