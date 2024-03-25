Apple, Meta и Google — под расследованием ЕС. Техногигантов «подозревают» в нарушении нового Закона о цифровых рынках

Если подозрения подтвердятся, компаниям грозят штрафы в размере до 10% глобального годового дохода или до 20% — в случае повторного нарушения.

Как сообщает The Verge, Европейская комиссия инициировала сразу пять расследований в отношении соблюдения Apple, Google и Meta новых антимонопольных правил ЕС.

«Мы подозреваем, что решения, предложенные тремя компаниями, не полностью соответствуют Закону о цифровых рынках», — заявила председатель антимонопольного комитета ЕС Маргрете Вестагер. «Мы начинаем расследование, чтобы обеспечить открытые и конкурентоспособные цифровые рынки в Европе».

Комиссия проверит правила Google и Apple, введенные в их магазинах программ, а также определит, предоставляет ли Google преимущество собственным услугам в результатах поиска. Также будет исследоваться экран выбора браузера на iOS и новая подписка Meta «без рекламы». Расследование планируют завершить в течение следующих 12 месяцев.

Дополнительно регуляторы ЕС изучат новую структуру комиссий Apple по распространению программ за пределами App Store, а также узнают, предоставляет ли Amazon преимущество собственным продуктам в магазине. Meta также дали 6 месяцев на то, чтобы она сделала Messenger совместимым с другими службами обмена сообщениями.

«Мы не уверены, что Alphabet, Apple и Meta соблюдают свои обязательства по справедливому и открытому цифровому пространству для европейских граждан и компаний», — заявил комиссар ЕС Тьерри Бретон. «Если наше расследование придет к выводу об отсутствии полного соответствия Закону о цифровых рынках, компании могут столкнуться с крупными штрафами».

Закон о цифровых рынках, который вступил в силу 7 марта, предлагает новые антимонопольные правила для шести так называемых «гейткиперов» — крупных цифровых платформ, предоставляющих онлайн услуги (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft и ByteDance).

Гейткиперов среди прочего обязывают предоставить разрешение клиентам менять программы, установленные по умолчанию, использовать магазины программ сторонних разработчиков, а также удалять предустановленные приложения; среди запретов — продвижение своих услуг в собственных сервисах впереди конкурентов.

При первом нарушении Еврокомиссия может оштрафовать каждую из компаний на сумму до 10% годового глобального дохода, и до 20% — при повторном.

Напомним, ранее ЕС оштрафовал Apple на $2 млрд по жалобе Spotify на «блокирование» альтернативных музыкальных программ, а затем собственное антимонопольное расследование против компании инициировал Минюст США.

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