КБ «Южное» планирует начать выпуск своих ракетных двигателей в США на замену российских решений, а с Польшей хочет создавать ракеты лёгкого класса

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В ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля» оптимистично оценивают потенциал украинского-американского сотрудничества в области создания ракетных двигателей и отрабатывают планы запуска соответствующего производства в США. Об этом сообщил генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев во время одной из последних пресс-конференций.

Украинская сторона инициировала диалог с США о пересмотре двустороннего партнерства в космической сфере. Как заявил Дегтярев:

«Америка без Украины в космосе проживёт, но это не значит, что перспектив у нас нет».

Он добавил, что в новой геополитической ситуации перед Украиной открываются новые перспективы развития сотрудничества. По словам Дегтярева, обострение отношений между США и Россией привело политическую «неприемлемость российского присутствия в американском космосе». Иными словами, американская сторона мало заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией в космической сфере. В первую очередь, речь идёт о российских ракетных двигателях РД-180.

«У нас есть и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815» (новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн)», — сказал Дегтярев.

По словам гендиректора КБ «Южное», кроме маршевого двигателя РД-815, большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый двигатель РД-870 тягой до 100 тонн.

«В наших планах — создать в США производство двигателей украинской разработки. Мы видим в этом перспективы, потому что это даёт много политических привилегий и много возможностей», — отметил Дегтярев.

Кроме того, КБ «Южное» намерено развивать сотрудничество и со странами ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники. По словам Дегтярева, предприятие не участвует в проектах создания европейской ракеты-носителя Ariane 6, но сейчас речь идет о «возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса», которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

Сейчас компания «отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами». Среди потенциальных европейских партнёров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя лёгкого класса.

Добавим, в прошлом месяце сообщалось, что ГП «Конструкторское бюро «Южное» собирается в течение двух лет переоснастить ракету-носитель (РН) «Зенит» среднего класса новым украинским ракетным двигателем РД-815 вместо российского двигателя РД-171М. Кроме того, украинское предприятие также разработало ракету «Маяк-С3.9», которая по своим характеристикам превосходит «Зенит», и спроектирована для использования в международных программах «Морской старт» и «Наземный старт».

Источник: «Экономическая правда», «Европейская правда»