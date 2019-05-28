КБ «Южное» полно решимости вернуться на Байконур и проложить дорогу на мировой рынок запусков с новой ракетой «Маяк-С3.9» и модифицированным «Зенитом» с новым двигателем РД-815 вместо российского РД-171М





Днепропетровское ГП «Конструкторское бюро «Южное» собирается в течение двух лет переоснастить ракету-носитель (РН) «Зенит» среднего класса новым украинским ракетным двигателем РД-815 вместо российского двигателя РД-171М. Кроме того, украинское предприятие также разработало ракету «Маяк-С3.9», которая по своим характеристикам превосходит «Зенит», и спроектирована для использования в международных программах «Морской старт» и «Наземный старт». В «Южном» полагают, что эти и другие разработки помогут им вернуться к сотрудничеству с Казахстаном, возобновив запуски с Байконура, и проложить дорогу к участию в других международных программах. Об этом и многом другом гендиректор «Южного» Александр Дегтярев рассказал на недавней 7-й международной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее» в Днепре.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава «Южного» уверенно заявил, что КБ «Южное» готово обеспечить Казахстан ракетами–носителями «Зенит» для запуска с космодрома Байконур. Он отметил, что «пусковые системы РН «Зенит» полностью отвечают всем мировым стандартам», а единственное, что мешает возобновить сотрудничество – «некая политическая составляющая». Также Дегтярев упомянул о проблемах импортозамещения российских комплектующих.

«По «Зениту» у нас есть проблема импортозамещения и самое больное место здесь – двигатель первой ступени РД–171М. Но КБ «Южное» разработало двигатель РД–815 тягой 250 тонн и три таких двигателя составляют первую ступень ракеты «Маяк–С3.9», что чуть выше по суммарным характеристикам, чем 171–й двигатель. К сожалению, у нас есть проблемы с производством и мы отстаем с изготовлением матчасти для проведения полномасштабных испытаний. Но мы в этом направлении движемся, и если объединить усилия, то мы бы могли очень многое сделать», — отметил Дегтярев.

Оценивая сроки создания нового отечественного двигателя для РН «Зенит» Дегтярев сказал: «Если денег будет достаточно, за два года доведем».

В заключение можно упомянуть об изготовлении в начале мая и отправке на огневые испытания нового двигателя, в котором также все детали и комплектующие собственного производства.

«В начале мая было изготовлено и отправлено на огневые испытания 7000–е изделие — третья ступень ракеты–носителя среднего класса «Циклон–4». Это достижение двух предприятий — изготовление узлов и сборку выполнили на «Южмаше» по конструкторской документации КБ «Южное», — говорится в сообщении предприятия.

Это впервые в истории завода, все узлы и агрегаты двигателя ракеты-носителя были изготовлены собственными силами, без привлечения других предприятий. В состав третьей ступени входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования.

Огневые испытания планируется проводить в июле-августе текущего года. После проведения испытаний и отработки всех узлов, будет изготовлен образец третьей ступени для первых летных испытаний.

Напомним, в начале этого года «Южмаш» предложило построить на Херсонщине плавучий космодром, но судьба этой инициативы пока остается неопределенной.

Источник: Интерфакс