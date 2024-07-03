Кейт Бланшет объяснила, почему снялась в фильме Borderlands: «Провела слишком много времени с бензопилой»

Может показаться странным, что обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт согласилась сниматься в ленте Borderlands. Актриса рассказала Empire о причине своего решения.
В мае 2020 года впервые сообщалось, что Бланшетт ведет переговоры об участии в экранизации Borderlands. Тогда предполагали, что причиной стали большие деньги или даже любовь к игре.
На самом деле Кейт скучала из-за эпидемии COVID-19, замкнутости и отсутствия работы, поэтому и взялась за ленту. Бланшетт говорит, что ей нравятся «сумасшедшие» роли, которые люди не ожидают от нее. Однако она также допустила немного «ковидного безумия»:
«Я проводила много времени в саду, слишком свободно пользуясь бензопилой. Мой муж сказал: «Этот фильм может спасти тебе жизнь», — рассказала Бланшетт.
Время, когда появились слухи о роли в Borderlands и причина, объясняющая решение, по сути соответствуют друг другу. Те же, кто видит несоответствие в образе актрисы и контента, в котором она согласилась сниматься, могут удовлетвориться объяснением о легком временном сумасшествии.
Чтобы подготовиться к роли в Borderlands, Кейт Бланшетт приобрела PS5 и начала играть в игры. Она также погрузилась в сообщество Borderlands, наблюдала косплееров и фанатичных поклонников суперфанов в интернете. Актриса говорит, что весело провела время за этим всем.
Фильм Borderlands, снятый Элаем Ротом, основан на серии игр, разработанных Gearbox. Кроме Лилит в исполнении Кейт Бланшетт в нем можно будет увидеть Роланда (Кевин Харт), Клаптрапа (Джек Блэк), Тини Тину (Ариана Гринблатт), Таннис (Джейми Ли Кертис), Крига (Флориан Мунтяну) и других. Borderlands выйдет в Украине 8 августа.
Первый трейлер фильма Borderlands — премьера 9 августа 2024 года
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: