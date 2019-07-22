Киберполиция поймала 30-летнего жителя из Черкасс, который через интернет покупал дорогостоящую электронику за рубежом с помощью ворованных карт и перепродавал ее в Украине

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Сотрудники киевского управления киберполиции совместно со следователями управления национальной полиции в Черкасской области в ходе спецоперации задержали 30-летнего жителя Черкасс, который использовал ворованные данные чужих банковских карт, чтобы покупать за рубежом дорогую технику с целью последующей перепродажи в Украине.

Как сообщается на сайте киберполиции, злоумышленник, имя которого не называется, покупал на закрытых хакерских форумах данные банковских карт. Эти данные он затем использовал для покупок на крупных зарубежных онлайн-площадках дорогостоящей электронной техники и последующей перепродажей на территории Украины.

Обыскивая квартиру подозреваемого, правоохранители обнаружили много техники, компьютеры и копии документов подставных лиц, на имя которых оформлялась доставка посылок с товарами из зарубежных онлайн-магазинов.

Следствием было установлено, что за все время злоумышленник получил около 200 посылок на одном почтовом отделении. Среди потерпевших, чьими крадеными картами он пользовался, были не только украинцы, но и иностранцы. Сейчас киберполиция рассылает соответствующие запросы за рубеж, чтобы установить всех пострадавших, и определить точную сумму нанесенного ущерба.

Против подозреваемого открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

Источник: Киберполиция Украины