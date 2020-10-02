Киберполиция прикрыла нелегальный колл-центр, операторы которого выманили у россиян около 3 млн грн

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Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Сумской области вместе со следователями Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, разоблачили двух человек в мошенничестве.

Отмечается, что двое жителей Сум создали в городе колл-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка. Злоумышленники звонили гражданам соседней страны (название страны не уточняется, однако Сумская область граничит только с Россией) и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера и PIN-коды банковских карт. Далее, используя эти данные, фигуранты выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 3 млн грн. Сейчас устанавливается круг потерпевших лиц.

В помещении колл-центра правоохранители провели обыск. Во время обыска были изъяты вещественные доказательства: компьютерная техника, мобильные телефоны и «черновые» записи. Изъятое имущество направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следствие продолжается.

Источник: Киберполиция